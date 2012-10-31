洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
清华高端装备院洛阳基地启动运营
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-23 08:52
分享到：

　　昨日，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地启动运营，标志着我市与清华大学的合作进入新阶段，我市先进制造产业发展喜添新动力。

　　清华大学校务委员会副主任韩景阳，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清华大学天津高端装备研究院院长雒建斌，省科技厅副厅长夏培臣，市委副书记袁永新，高新区管委会主任马志强等参加启动仪式。

　　袁永新在启动仪式上致辞时指出，郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、“一带一路”重要节点城市为洛阳发展带来重要机遇，省第十次党代会赋予洛阳发展新的战略定位，也为我市提质发展、放大优势创造了新契机、开辟了新空间。我市正在积极谋划“9+2”工作布局重大专项，其中一个非常重要的专项就是先进装备制造业，基地的顺利实施必将有力地推动洛阳装备制造业加快转型、快速发展。希望清华大学天津高端装备研究院加快推进基地建设、充分发挥桥梁作用，吸引更多清华学子来洛发展，确保基地早日结出丰硕成果。市委、市政府将为基地建设提供优质高效的服务，全力支持其发展壮大。

　　清华高端装备院洛阳基地主要业务模式包括：引进科研团队建立研究所，进行技术转移和企业孵化；与行业龙头企业共建联合研发中心、与中小微企业共建研究室，联合进行新产品研发或技术攻关；针对有发展潜质的初创企业进行直接投资；参与管理运营政府引导基金；为政府和企业提供教育培训、产业发展规划和人才政策咨询等服务。目前，基地正在组建工业机器人、增材制造、高端轴承和新材料4个公共技术服务平台，并围绕机器人视觉识别、激光增材制造、航空航天轴承等项目组建若干公司进行市场化运营。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 王思臣 杨东方）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市人社局警示：参保人员请严防三类社保诈骗
  • ·人社部部长：适时出台渐进式延迟退休年龄政策
  • ·这些习惯会毁掉男人生育力 桑拿高温也会损伤睾丸
    		•
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%
        国家统计局18日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据，统计局：10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%。对此...
  • ·“楼吵”是把难开的“锁”要全靠邻里情
  • ·［房产］整顿虚假信息 二手房市场严打“幽灵房源”
  • ·［房产］楼市新政后 刚需：加入“游戏”是早晚事？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布暴雪橙色预警信号 12小时内道...
  • 洛阳发布暴雪红色预警 公交客运高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 为保障轨道交通1号线试验段史家湾站施...
  • 洛阳38路公交车线路延长 市民请注意线...
  • 洛浦公园南北两堤均严禁车辆、携犬入园
  • 河科大一女生在落叶上画画引关注
  • 河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳...
  • 洛阳民间高手自制375件冷兵器
  • 市政部门已制订了降雪应急预案
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    百变发色 厨师用16年换...
    新西兰强震致海床上升2...
    精彩热帖

    落尽琼花天不惜

    雪中漫步洛浦

    定鼎门雪景

    这样施工很危险
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    梅婷与女儿写真曝光

    熊黛林郭可颂婚照...

    大表姐真空上阵

    田亮一家颜值高
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605