昨日，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地启动运营，标志着我市与清华大学的合作进入新阶段，我市先进制造产业发展喜添新动力。

清华大学校务委员会副主任韩景阳，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清华大学天津高端装备研究院院长雒建斌，省科技厅副厅长夏培臣，市委副书记袁永新，高新区管委会主任马志强等参加启动仪式。

袁永新在启动仪式上致辞时指出，郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、“一带一路”重要节点城市为洛阳发展带来重要机遇，省第十次党代会赋予洛阳发展新的战略定位，也为我市提质发展、放大优势创造了新契机、开辟了新空间。我市正在积极谋划“9+2”工作布局重大专项，其中一个非常重要的专项就是先进装备制造业，基地的顺利实施必将有力地推动洛阳装备制造业加快转型、快速发展。希望清华大学天津高端装备研究院加快推进基地建设、充分发挥桥梁作用，吸引更多清华学子来洛发展，确保基地早日结出丰硕成果。市委、市政府将为基地建设提供优质高效的服务，全力支持其发展壮大。

清华高端装备院洛阳基地主要业务模式包括：引进科研团队建立研究所，进行技术转移和企业孵化；与行业龙头企业共建联合研发中心、与中小微企业共建研究室，联合进行新产品研发或技术攻关；针对有发展潜质的初创企业进行直接投资；参与管理运营政府引导基金；为政府和企业提供教育培训、产业发展规划和人才政策咨询等服务。目前，基地正在组建工业机器人、增材制造、高端轴承和新材料4个公共技术服务平台，并围绕机器人视觉识别、激光增材制造、航空航天轴承等项目组建若干公司进行市场化运营。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 王思臣 杨东方）