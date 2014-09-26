昨日上午，2016中国洛阳关林国际朝圣大典暨第四届河洛文化庙会开幕。300余名海内外朝拜团代表及我市部分群众共同祭拜武圣关公。

由明、清秋季祭拜武圣关公大典引申的中国洛阳关林国际朝圣大典，自1994年恢复后已成功举办19届，成为我市一张重要的历史文化名片，对增进海内外华人情感、弘扬中国优秀传统文化、推进扩大对外交流和促进经济社会发展产生了重要作用。

今年关林国际朝圣大典的主题是“传承中华文明，弘扬关公文化”，融汇国际性、观赏性、群众性于一体，开幕式上演了迎神、三献礼、文武八佾等清代国家祀典礼仪及威武关家军、关林神韵等精彩礼乐舞蹈，再现了明清帝王遣官致祭关林的古老民俗和宏大场景。

第四届河洛文化庙会将持续至10月6日，集中展演秧歌、旱船、河洛大鼓、二鬼摔跤、舞狮、挠阁等国家级、省级非物质文化遗产项目,举行面塑、糖人、棕编、剪纸、唐三彩等传统技艺展示制作活动，重磅推出风靡台湾的电音三太子、女子八家将、战鼓、官将首、祥狮献瑞、跳鼓阵等台湾民俗表演，游客可一饱眼福。

2016中国洛阳关林国际朝圣大典暨第四届河洛文化庙会期间，还将举办2016海峡两岸关公文化论坛、“中华武圣万世流芳——关公信俗知识图片展”“曾成聪关圣人物画展”等活动。

为给游客创造优美的游览环境，5万盆菊花亮相关林景区，古老庙宇和造型完美的菊花相映生辉。在今年河洛文化旅游节期间(10月7日之前)，洛阳(含所属县〔市〕区)市民凭本人身份证可享受关林景区门票半价优惠。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 孙慧宝）