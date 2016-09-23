如果您满70岁尚未办老年公交卡，如果您的老年公交卡该年审了或遗失尚未补办，请您注意了。

昨日，《洛阳晚报》记者从市公交集团获悉，本年度最后一次办理和年审老年公交卡工作将在10月9日至11月8日集中展开，您千万别错过了。

办理时间和地点

●时间：

10月9日至11月8日，每天8：00～11：30，14：30～18：00。

●地点：

延安路159号中国人寿保险股份有限公司洛阳分公司大楼(乘9路、27路、45路公交车到中国人寿站下车即到)后平房。

办理条件和所需材料

市公交集团IC卡管理中心负责人透露，此次办理工作为本年度最后一次，需要办理新办、年审和补办等业务的市民一定要准备好以下材料。

●新办：

具有洛阳市户口，1947年6月30日前出生的老年人办理老年公交卡，须交本人户口簿及相符合的二代身份证原件；长期在洛居住、1947年6月30日前出生的外地老年人办理老年公交卡，则须交本人的二代身份证原件。此外，新办老年公交卡还要提供二英寸近期正面免冠彩色照片一张、乘车意外伤害保险费10元。

●年审、补办：

已办理过老年公交卡的老年人进行公交卡年审时，须交老年公交卡、本人二代身份证原件、乘车意外伤害保险费10元。需要注意的是，此次年审不包括2016年6月至7月新办和年审的老年公交卡，这部分老年公交卡可使用至2017年6月，年审时间2017年5月另行通知。

如果本次需年审的老年公交卡丢失或损坏，须持本人二代身份证原件、二英寸近期正面免冠彩色照片一张，以及补卡费12.5元，先到解放路16号IC卡充值中心(坐11、33、41、52、55、68、102、103路公交车可到达)10号窗口办理补卡手续，然后再按照年审程序进行年审。

不直接对个人办理

考虑到老年人出行不便，为保证其人身安全，老年公交卡的办理和年审均不直接对个人办理。需办理业务的老年人只需将相关材料交给单位离休干部管理部门或居住地社区即可。

本次年审的老年公交卡不影响10月使用，但未年审老年公交卡从11月1日起将不能使用。此次办理及年审的老年公交卡有效期为2016年11月1日至2017年10月31日。

可按时间表电话预约办理

为提高办理效率，市公交集团排定了各区集中办理时间表，10月9日前预约办理可拨打63192273，10月9日(含)后预约办理可拨打64816692。

各区集中办理时间：

●洛龙区、高新区、伊滨区10月9日～12日

●西工区10月13日～17日

●涧西区10月18日～22日

●老城区10月23日～26日

●瀍河区、吉利区10月27日～30日

●机动时间(不分辖区) 10月31日～11月8日

除以上规定时间，各辖区及单位也可先约先行办理或多次预约办理。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 王明广 苗佳 实习生 陈玉清）