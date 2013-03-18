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洛阳大型公益相亲会在王城公园火爆上演
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-18 09:02
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认真查看姻缘墙上的资料

　　中秋小长假期间，晚报义务红娘帮帮团和2016洛阳秋季精品房展会联手打造的“我们约会吧”大型公益相亲会在王城公园火爆上演。据不完全统计，3天内共吸引4000多人来寻爱。

　　15日早上相亲会一开始，义务红娘们的桌子便被前来登记报名的单身男女们围了个严实。当天17时许，我们准备的1200份报名表已所剩无几，工作人员只好在16日上午紧急加印了2000份报名表。

　　两面姻缘墙于15日当天就被贴满了。之后两天，姻缘墙的背面、义务红娘帮帮团展位的两个侧面都贴满了报名表。最后，现场只要能贴报名表的地方，都变成了“姻缘墙”。

　　相亲会和房展会合二为一的形式不多见，参展楼盘的置业顾问中也有不少是单身。在午休时间，一些置业顾问来到姻缘墙前面，仔细查看上面的资料，发现有符合自己条件的，赶紧用手机拍下来，之后再联系。

　　这些置业顾问大多形象好、气质佳，在现场既不耽误卖房，又可以给自己找另一半。一位帅气的男性置业顾问笑着告诉红娘：“我既单身，这两天又在现场工作，近水楼台先得月嘛！”

　　这次相亲会，我们为值班的16位义务红娘专门制作了工作牌，工作牌上有她们的姓名和联系方式。在值班时，工作牌就放在桌子上，单身男女们可以记下红娘的联系方式，日后有需要时便可联系。

　　义务红娘不仅要登记资料，还在现场展开了一对一介绍服务。义务红娘马洛平为3对男女牵了线；义务红娘张妙娟为一对单身男女安排了见面时间，并为几对男女提供了联系方式；其他14位义务红娘也介绍了好几对。

　　还有一些优质单身男女很受欢迎。小张就是其中一个，他是硕士研究生，在研究所工作。小张刚填完资料，李女士就拉住他，想把自己的妹妹介绍给他，之后一位长辈拉住他，想把自己的女儿介绍给他……（洛阳晚报记者 杨玉梅/文 李卫超/图）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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