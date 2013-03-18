时间：9月15日至9月17日，9时至12时，15时至17时

地点：王城公园

15日至17日，晚报义务红娘帮帮团将和2016洛阳秋季精品房展会携手打造为期三天的“我们约会吧”大型公益相亲会。自上周消息见报后，打电话急着在姻缘墙上“占位”的单身男女可真不少。

一名男士在10分钟内打了10个电话，只为了确认自己的信息能登上姻缘墙；不少家长打电话给在外地工作的子女报名，他们表示，只要孩子能找到对象，调回洛阳工作不是问题；一位68岁的老太太打电话报名，要给自己找老伴儿……

从报名情况来看，参加此次相亲会的人各个年龄段都有，25岁至45岁的单身人士是主力军。工作人员会将报名人士的资料整理成姻缘卡，届时张贴在姻缘墙上，帮助他们尽快找到意中人。

如果您也想在姻缘墙上张贴自己的个人信息，可以在15日至17日到王城公园“我们约会吧”相亲会现场填写报名表，填写完后即可张贴。

记者从房展会组委会了解到，在此次房展会现场，市民扫描“洛阳家”微信公众号，登记信息后，即可参与抽奖活动，没有空奖。如果你抽到写有“福袋”字样的奖项，还可以获得不少于两样的奖品。

房展会的参展楼盘已有22个，具体有洛阳·恒大绿洲、建业·龙城、建业·华阳峰渡、东方今典·汤街小镇、龙门一号、君河湾、洛阳碧桂园、碧桂园·天誉、碧桂园·凤凰湾、龙海林溪、凌宇犀地·犀公馆、美景嘉园、名门万象、名门·半山溪谷、西元国际、中弘中央广场、中弘府邸、中弘卓越城、方诚·棕榈泉、万众e家、城筑·伊河源、文兴水尚。各个楼盘的优惠力度都很大，你不妨来转转，找个对象再买个房，过个圆圆满满的中秋节。

感谢竹悦清桶装水和杨小狼婚礼策划工作室为此次“我们约会吧”公益相亲会提供赞助和支持！（洛阳晚报记者 杨玉梅）