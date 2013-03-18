外国演员与市民、游客互动

核心提示

昨日下午，2016洛阳河洛文化旅游节花车巡游活动启动，吸引了众多市民和游客。来自不同国家的演员在观众和游客的尖叫和喝彩中跨越了语言的障碍，为洛城带来了一场异彩纷呈的演出。

1 13辆花车对应13个朝代

此次花车巡游活动由市旅发委主办、伊川农商银行协办，旨在丰富今年河洛文化旅游节活动内容，突出参与性、互动性。参与巡游的13辆花车对应13个在洛阳定都的朝代，每辆花车两侧都绘有所对应朝代的文字与代表元素。

花车的装饰主要体现洛阳自然风光、历史文化、旅游资源等元素，充分彰显河洛文化的魅力与千年帝都洛阳的风采。按照巡游路线的道路通行能力，花车高度统一约为4.4米，长度为12米至13米。

记者在现场看到，卢舍那大佛、定鼎门、天子驾六等洛阳独有的历史元素均被“搬上”了花车，鸡冠洞、白云山等景区也成为花车的美丽“外衣”。

花车经过，市民、游客纷纷拍照

2 热情市民全程跟拍

从16日下午开始，部分花车陆续停在了新区体育中心广场，迅速成为市民争相合影的“巨星”。连续两天，与花车合影的市民和游客络绎不绝。来自波兰，给自己取中文名为高霞的一名演员对花车情有独钟，在彩排后便拉着同伴与花车合影留念。高霞告诉记者，作为神秘的东方古国，中国一直令她十分向往，此次来到中国古都洛阳更是让她兴奋不已。当听说花车上有不少洛阳知名景点的元素后，她希望有机会到这些景点游玩，一饱眼福。

昨日16时，花车按照新区体育中心广场—开元大道—龙门大道—通衢街—洛阳龙门站广场这一路线开始巡游。为了一睹花车的风采，不少市民和游客早已守候在沿途各个路口。家住西工区的丁先生更是租了一辆公益自行车，一路跟随花车拍照，说要跟拍到终点。

当花车来到洛阳龙门站广场时，已有众多市民和游客聚集在这里。伴随着欢快的音乐，来自墨西哥、俄罗斯等国的演员纷纷亮相，华丽的舞蹈配上富有民族特色的服饰，让人仿佛穿越到异国。演员们的表演，赢得了在场观众的阵阵掌声。

“彩蛋，这绝对是压轴的彩蛋！”赵先生一家人来自南京，已经来洛阳玩了两天，到洛阳龙门站准备乘车回家时，他们被广场上的活动吸引了。赵先生表示，洛阳优美的自然环境和厚重的历史文化让他非常着迷。

“花车巡游活动很有特色，我虽然之前看过一些国外艺术团体的表演，但都是同一个国家的，从没看过这么多国家的艺术家同时进行表演。”赵先生说。

3 花车巡游还有两场，您可别再错过了

如果您错过了昨日的花车巡游，请别遗憾，花车巡游在19日和20日还有两场。

时间：19日9时至11时30分

主题：工业之城，科技之光(涧西区)

路线：牡丹广场北侧—天津路—中州路—中国一拖集团有限公司前广场

时间：20日9时至11时30分

主题：河洛之根，华夏之源(西工区、老城区)

路线：周王城广场(人民东路)—中州路—青年宫广场

花车吸引市民、游客的目光

温馨提醒

在巡游时，来自俄罗斯、墨西哥、塞尔维亚等国的演员将在花车上亮相，与市民和游客进行互动。在每场花车巡游的起始站与终点站，由波兰维瓦特青少年管乐团和拉拉队表演团带来的波兰管乐吹奏和拉拉队表演、由塞尔维亚一个舞蹈团带来的塞尔维亚民族舞蹈和由俄罗斯哥萨克青年民族舞蹈团带来的哥萨克舞蹈等节目将为市民和游客带去别样的视觉享受。

在花车巡游时，社会车辆应短时避让，驾车出行的市民最好在花车巡游时，避开巡游路段。（洛阳晚报记者 连漪 潘立阁 实习生 陈玉清/文 记者 高山岳 杜武/图）