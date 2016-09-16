洛阳网讯 明日上午，2016河洛文化旅游节开幕式将在新区体育馆北侧举行，记者今天在现场看到，河洛文化旅游节期间参与巡游的6辆花车，已先期抵达洛阳市体育中心广场两个U字形停车点，缤纷绚丽的大型花车整齐排放、整装待发，给节日的古都增添了喜庆氛围和靓丽色彩。

花车的整体制作由洛阳市旅发委主办、伊川农商银行协办，所有花车均为纯手工制作，13辆花车对应13个在洛阳定都的朝代，每辆花车两侧的裙档处都绘制有所对应朝代的文字与代表符号。首辆花车按照今年河洛文化旅游节“畅游河洛灵动山水，领略千年帝都风情”的主题进行设计，车身上部汇聚洛阳牡丹、自然山水、历史文化等多重洛阳元素。

花车装饰主要体现洛阳旅游元素及景区和企业的微造型。按照巡游路线的道路通行能力，此次巡游的花车高度统一设计为4.4米左右，长度为12米至13米。

河洛文化旅游节期间，共有三场异彩纷呈的花车巡游活动亮相。巡游时间分别为9月17日、19日和20日。

路线一：开放之城，时尚之都(洛龙区)。时间：9月17日下午15时至18时30分；路线：新区体育中心广场——开元大道——龙门大道——通衢街——高铁龙门站广场；

路线二：工业之城，科技之光(涧西区)。时间：9月19日上午9时至11时30分；路线：牡丹广场北侧——天津路——中州西路——一拖门前广场；

路线三：河洛之根，华夏之源(西工区、老城区)。时间：9月20日上午9时至11时30分；路线：周王城广场人民东路——中州路——青年宫广场；

巡游时，每辆花车时速为10公里，每两辆花车相距10米。巡游现场，每台花车将有来自俄罗斯、墨西哥、塞尔维亚等国家的20名表演者亮相花车，与市民进行互动。

在每场花车巡游活动的发车站与终点站，将上演由波兰维瓦特青少年管乐团和拉拉队表演团带来的《波兰管乐吹奏和拉拉队表演》、塞尔维亚奥布雷诺瓦茨文化中心舞蹈团带来的《塞尔维亚民族舞蹈》和俄罗斯哥萨克青年民族舞蹈团带来的《哥萨克舞蹈》等节目。 (记者李海粟文/图)