文化旅游的盛会，人民群众的节日。今年河洛文化旅游节期间，我市精心安排了6项主体活动及11项专项活动，节会内容丰富，突出以节惠民，广大市民成为节会的主角，有诸多活动可参与。

作为今年河洛文化旅游节的重头戏，由市旅发委主办、伊川农商银行协办的花车巡游活动将首次亮相洛城。根据安排，花车巡游将分3条线路。9月17日15时至18时30分，以“开放之城，时尚之都”为主题的巡游线路将从新区体育中心广场出发，经开元大道、龙门大道、通衢街，到高铁龙门站广场。9月19日9时至11时30分，以“工业之城，科技之光”为主题的巡游线路将从牡丹广场出发，经天津路、中州西路，到中国一拖集团门前广场。9月20日9时至11时30分，以“河洛之根，华夏之源”为主题的巡游线路将从周王城广场出发，经中州路到青年宫广场。届时，6个国外文艺表演团体将乘坐13辆花车行驶在市民身边，带来精彩的表演。

今年河洛文化旅游节期间，您可以在家门口看好戏。作为今年河洛文化旅游节的主体活动之一，河南方言话剧《老汤》将于9月25日登上洛阳歌剧院的舞台。这部屡获殊荣的“豫语”话剧，曾在首都国家大剧院上演，现已在全国巡演100余场。

市民不仅能看话剧演出，还能欣赏高水准的合唱表演。9月23日至25日，2016中国梦·华夏之韵合唱周活动将在洛阳歌剧院上演，来自全国各地的20多支知名合唱团将同台献艺。

9月30日至10月3日，由市旅发委主办、伊川农商银行协办的2016洛阳旅游商品博览会暨“洛阳礼物”评选活动将分别在洛阳会展中心和万景祥牡丹花都特产商城举行。本次活动将有400余家企业参展，近200家企业的产品将现场直销。包括陶瓷、食品、字画、日用品等在内的近万种商品，将以打折优惠价呈现在市民和游客面前。

在节日里狂欢，少不了美食的相伴。9月20日起，中华名宴水席美食节将在洛阳会展中心举办，活动将邀请以水席为主的多家洛阳特色餐饮企业参与，为游客和市民带来洛阳味儿十足的美食体验。

9月24日至25日，洛阳龙潭大峡谷自行车骑行赛活动将在新安县龙潭大峡谷景区举行；9月28日至29日，2016全国大众排球文化“一带一路·丝绸之路”行排球公开赛(洛阳站)将在市体育中心体育馆举行，喜欢体育赛事的市民，可选择到现场观赛。

市旅发委相关负责人表示，今年河洛文化旅游节期间，我市各主要景区、星级酒店等旅游行业单位还将推出形式多样的旅游让利优惠措施，为市民和游客带来更多实惠。（洛阳日报记者 戚帅华）