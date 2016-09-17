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花车巡游为河洛文化旅游节添彩
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花车巡游现场

　　洛阳网讯  卢舍那大佛、天子驾六、定鼎门、上阳宫、白云山、鸡冠洞、西泰山…今日下午，2016洛阳河洛文化旅游节开幕花车巡游活动精彩上演，一辆辆包含各类洛阳元素的花车“现身”洛阳新区，为此次河洛文化旅游节添彩。

　　本次花车巡游活动由洛阳市旅发委主办、伊川农商银行协办，旨在丰富节会活动内容，突出参与性、互动性。

　　今日下午，参与巡游的共有13辆花车，每一辆花车对应一个在洛阳定都的朝代，在花车两侧的裙档处绘制有所对应朝代的文字与代表符号。花车的装饰主要体现洛阳自然风光、历史文化、旅游资源等元素，充分彰显河洛文化的魅力与千年帝都的风采。

　　此次巡游花车的高度统一设计为4.4米左右，长度为12米至13米。在巡游时，每辆花车上均有人数不等的国外歌舞团表演者，这些表演者主要来自俄罗斯、墨西哥、塞尔维亚等国家，他们一路上主动与驻足观看的游客挥手互动，时不时送出飞吻。在现场，只要花车经过，便会有很多市民拍照留念，甚至还有人拿着小型摄像机，追着录制花车巡游过程。

　　此外，在花车巡游活动的发车站与终点站，上演了由波兰维瓦特青少年管乐团和拉拉队表演团带来的《波兰管乐吹奏和拉拉队表演》、塞尔维亚奥布雷诺瓦茨文化中心舞蹈团带来的《塞尔维亚民族舞蹈》和俄罗斯哥萨克青年民族舞蹈团带来的《哥萨克舞蹈》等节目。

　　据悉，河洛文化旅游节期间，共有三场异彩纷呈的花车巡游活动上演。除了今日的一场花车巡游活动，剩余两场将在9月19日、20日举办。

　　时间：9月19日9时至11时30分；

　　主题：工业之城，科技之光(涧西区)；

　　路线：牡丹广场北侧——天津路——中州西路——中国一拖门集团前广场。

　　时间：9月20日9时至11时30分；

　　主题：河洛之根，华夏之源(西工区、老城区)；

　　路线：周王城广场人民东路——中州路——青年宫广场。(记者 郭瑛/文 李海粟/图)

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来源： 洛阳网    2016-09-17 17:49 [ 责任编辑： 郑笑菲 ] 返回洛阳网首页>>
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