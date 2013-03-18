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肤色不同的他们 皆为洛阳着迷
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-18 08:46
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外国表演团体的演员们合影留念

 

外国演员的表演充满异国风情

　　昨日，在2016洛阳河洛文化旅游节开幕式上，哪个节目最让您难忘？是热情奔放的哥伦比亚舞蹈？还是含蓄唯美的洛阳舞蹈？作为一场融汇古今、跨越中西的文化盛宴，演员们在展示自己的同时，也被洛阳深深打动，咱们一起来感受一下他们激动的心情吧！

　　墨西哥舞蹈团团长：

　　爱上洛阳，只需要一个上午

　　“洛阳很漂亮，有时间我要多逛一逛。”身为墨西哥韵律之花舞蹈团团长的里昂，第一次中国之行就来到了洛阳，对此他充满期待。在出发前，里昂查阅了大量与洛阳有关的资料，洛阳悠久的历史、美丽的传说，都让他神往。

　　16日上午，利用排练节目的间歇，里昂和该舞蹈团的其他成员参观了洛阳民俗博物馆和丽景门景区。走在老城西大街的青石路上，他和他的同伴们对古朴的街巷、招牌林立的店铺、颇具特色的工艺品充满了好奇。

　　仅仅用了一个上午，里昂就爱上了洛阳，他说：“这里古老而又充满魅力，有机会我还会带朋友和家人来。”

　　俄罗斯姑娘：

　　洛阳人友好、热情，让人愉快

　　俄罗斯圣彼得堡明星舞蹈团的节目，是此次开幕式的倒数第二个节目，表演者是一群青少年演员。在候场的时候，这群皮肤白皙、身材高挑的俄罗斯人在人群中格外引人注目。

　　今年11岁的科西尼亚是这群演员中年龄最小的姑娘，她有一头金色的长发和湖蓝色的眼睛，穿上俄罗斯传统的民族服装后，如同洋娃娃一般可爱。

　　面对市民和游客合影的要求，科西尼亚和她的同伴们都欣然应允，当看到两三岁的幼童时，她们还会把幼童抱起来合影。科西尼亚说，虽然她所在的舞蹈团已经不是第一次来洛阳演出了，但这是她第一次来洛阳，洛阳人民的友好和热情，让她的洛阳之行非常愉快。

　　洛阳舞蹈演员：

　　用最好的表现展示洛阳

　　在开幕式现场，充满洛阳元素的节目也让不少人眼前一亮。在舞蹈《霓裳梦华》的表演团队中，24名演员身着精美汉服，上面有牡丹图案，引来不少外国演员拍照。

　　今年60岁的刘晓萍是《霓裳梦华》的演员之一。面对记者的采访，她笑称自己是“业余表演者”。刘晓萍说，这些演员的年龄在50岁左右，大多数人是广场舞爱好者，后来都经过了专业指导。

　　“河洛文化旅游节是咱洛阳的盛会，与外国演员同台表演是我们的荣幸，所以一招一式都要完美呈现，俺们也是洛阳文化的代表呀！”刘晓萍兴奋地说。（洛阳晚报记者 智慧/文 杜武 高山岳/图）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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