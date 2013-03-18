造型各异的花车、别具特色的表演、多元文化的展示……昨日下午，2016洛阳河洛文化旅游节开幕花车巡游精彩上演。

本次花车巡游活动由市旅发委主办、伊川农商银行协办，旨在丰富节会活动内容，突出参与性、互动性。记者在现场看到，参与巡游的花车共有13辆，对应13个在洛阳定都的朝代，每辆花车都绘制有相对应朝代的文字与代表性符号。花车的装饰主要体现洛阳自然风光、历史文化等元素，充分彰显河洛文化的魅力与千年帝都的风采。(相关图片报道见03版)

管乐吹奏、哥萨克舞蹈、塞尔维亚民族舞蹈、啦啦队表演……13辆花车不仅设计新颖、造型独特，表演的节目也是丰富多彩。来自波兰、俄罗斯、塞尔维亚、墨西哥、哥伦比亚等国家的表演团队的精彩表演，让市民和外地游客一饱眼福。

俄罗斯哥萨克青年民族舞蹈团曾参加过在白俄罗斯、乌克兰、波兰、捷克、土耳其、法国等国家举办的国际民间艺术节，他们表演的富有俄罗斯哥萨克民间特色的舞蹈，让观众领略了俄罗斯歌舞艺术的魅力；波兰维瓦特青少年管乐团和啦啦队表演团曾代表波兰出访过德国、法国、瑞典、丹麦等国家，该乐团带来的管乐吹奏和啦啦队表演，受到观众的欢迎；来自塞尔维亚的布雷诺瓦茨文化中心舞蹈团是该国民间舞蹈团的杰出代表，该舞蹈团表演的塞尔维亚民族舞蹈形式新颖、特色鲜明；墨西哥韵律之花舞蹈团带来了热烈奔放、绚丽多姿的墨西哥舞蹈表演，展现出墨西哥人特有的活力；哥伦比亚艺术团的舞蹈表演，让现场观众领略到浓郁的拉美风情。

为了一睹花车巡游的风采，不少市民提前赶到新区体育中心广场等候。花车队伍从新区体育中心广场出发，经开元大道、龙门大道、通衢街，到高铁龙门站广场，13辆花车精彩亮相，不同肤色的演员载歌载舞，不同国家的艺人演绎世界风情，吸引沿途市民和外地游客驻足观看。

今年河洛文化旅游节花车巡游活动分别在9月17日、19日和20日进行。19日9时至11时30分，以“工业之城，科技之光”为主题的巡游线路将从牡丹广场出发，经天津路、中州西路，到中国一拖集团门前广场；20日9时至11时30分，以“河洛之根，华夏之源”为主题的巡游线路将从周王城广场出发，经中州路到青年宫广场。（洛阳日报记者 戚帅华）