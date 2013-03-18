洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
河洛文化旅游节期间，洛阳将举办多项特色文化旅游活动
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-18 08:46
分享到：

　　昨日，2016洛阳河洛文化旅游节拉开帷幕。今年河洛文化旅游节期间，我市将举办旅游商品博览会暨“洛阳礼物”评选、大学生旅游文化节、“水上嘉年华”、万安山旅游文化嘉年华等特色文化旅游活动。

　　作为今年河洛文化旅游节的重头戏，由市旅发委主办、伊川农商银行协办的花车巡游活动昨日精彩上演，波兰、俄罗斯、塞尔维亚、墨西哥、哥伦比亚等国家的文艺表演团体带来的精彩表演，让市民和游客一饱眼福。

　　由市旅发委主办、伊川农商银行协办的2016洛阳旅游商品博览会暨“洛阳礼物”评选活动将于9月30日至10月3日举行。据有关负责人介绍，“洛阳礼物”评选活动将设立传统工艺类、创意生活类、景区文化类、特色食品类等主题，评选标准是：洛阳地域特色突出，有一定的品牌知名度，充分体现旅游目的地文化特色、资源特点和特征。评选活动旨在为企业搭建展示交易平台，推动旅游商品创新，带动一批洛阳老字号产品、高科技产品、特色手工艺品向旅游商品转化，为游客提供更多集功能性、特色性、文化性于一体的“洛阳礼物”。

　　由市旅发委主办、伊川农商银行协办的“水上嘉年华”活动将于9月23日至25日举行，活动内容包括花式摩托艇特技表演、帆船巡游等，将为市民和外地游客带来精彩的水上表演。

　　10月1日至7日，我市还将举办万安山旅游文化嘉年华系列活动，活动内容包括自助烧烤节，房车营地、帐篷营地体验，极限运动滑翔伞表演，狂欢篝火晚会等。

　　市旅发委相关负责人表示，今年河洛文化旅游节的各项旅游活动力求创新，在“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素中融入更多的主题元素，进一步延长旅游产业链，引导旅游产业走上多功能、综合型、高品质的融合发展之路，增强我市文化旅游产业竞争力，助力我市打造国际文化旅游名城。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 郑宝亚）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·95%以上的儿童药不配专用量器 靠手掰到何时？
  • ·高质量性生活的几个标准 真的有最佳性生活时间么
  • ·老掉牙的观念最伤牙！揭7个最常见的护牙误区
    		•
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    热点城市房价 涨幅初步遏制
    统计局：房地产调控要因城施策
        　昨日上午，国家统计局公布了2016年8月份国民经济运行情况。就大家最为关注的房地产市场，国家统计局新闻发...
  • ·消弭楼市谣言须提升决策透明度
  • ·中电银河湾住宅项目获评“国家康居示范工程”
  • ·一楼盘五证皆无疯狂抛售 项目地亦无拆迁迹象
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2016洛阳河洛文化旅游节隆重开幕
  • 车子没停好被贴10多张阴阳符 吓得两腿...
  • 女子工资卡透支30元滞纳金过万 银行改...
  • 中国手机帮用户“挡子弹”刷屏 背后的...
  • 张家界秋韵
  • 里约残奥会第九比赛日 中国位列奖牌榜...
  • 中秋小长假，洛阳市共接待游客70.82万...
  • 今年阳澄湖蟹9月23日开捕 礼盒却已经...
  • 青岛崂山一司机倒车 直接开上路边别人...
  • 深圳交警发图醉驾者的中秋夜 网友:好...
    		•
    百姓呼声
    市体育局：洛阳的马拉松比赛正在积极筹备中
    抽检结果显示洛阳尚未发现不合格月饼产品
    精彩图片
    美女楼盘试住员 体验富...
    范冰冰登时尚杂志封面 ...
    艺术家人体彩绘 美女与...
    史上最美军训宿舍爆红
    精彩热帖

    舞动精彩闹中秋

    隋唐日出

    体验苹果采摘乐

    秋季精品房展随拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    范冰冰魅惑写真

    江一燕侧颜动人

    米兰达上围丰满

    佟丽娅晒照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605