昨日，2016洛阳河洛文化旅游节拉开帷幕。今年河洛文化旅游节期间，我市将举办旅游商品博览会暨“洛阳礼物”评选、大学生旅游文化节、“水上嘉年华”、万安山旅游文化嘉年华等特色文化旅游活动。

作为今年河洛文化旅游节的重头戏，由市旅发委主办、伊川农商银行协办的花车巡游活动昨日精彩上演，波兰、俄罗斯、塞尔维亚、墨西哥、哥伦比亚等国家的文艺表演团体带来的精彩表演，让市民和游客一饱眼福。

由市旅发委主办、伊川农商银行协办的2016洛阳旅游商品博览会暨“洛阳礼物”评选活动将于9月30日至10月3日举行。据有关负责人介绍，“洛阳礼物”评选活动将设立传统工艺类、创意生活类、景区文化类、特色食品类等主题，评选标准是：洛阳地域特色突出，有一定的品牌知名度，充分体现旅游目的地文化特色、资源特点和特征。评选活动旨在为企业搭建展示交易平台，推动旅游商品创新，带动一批洛阳老字号产品、高科技产品、特色手工艺品向旅游商品转化，为游客提供更多集功能性、特色性、文化性于一体的“洛阳礼物”。

由市旅发委主办、伊川农商银行协办的“水上嘉年华”活动将于9月23日至25日举行，活动内容包括花式摩托艇特技表演、帆船巡游等，将为市民和外地游客带来精彩的水上表演。

10月1日至7日，我市还将举办万安山旅游文化嘉年华系列活动，活动内容包括自助烧烤节，房车营地、帐篷营地体验，极限运动滑翔伞表演，狂欢篝火晚会等。

市旅发委相关负责人表示，今年河洛文化旅游节的各项旅游活动力求创新，在“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素中融入更多的主题元素，进一步延长旅游产业链，引导旅游产业走上多功能、综合型、高品质的融合发展之路，增强我市文化旅游产业竞争力，助力我市打造国际文化旅游名城。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 郑宝亚）