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王城公园建园60周年摄影展征稿延长至20日
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-15 09:08
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　　用篱笆围起的公园围墙、横跨涧河的老式吊桥、牡丹盛开时节的花海人潮……王城公园建园60周年摄影展征稿以来，已征集数百张老照片。昨日，记者从王城公园获悉，为让更多市民参与此次摄影展，征稿时间将延长至本月20日。

　　作为庆祝王城公园建园60周年举办的专项活动之一，此次摄影展诚邀广大摄影家、摄影爱好者和市民提供展现王城公园往日记忆的老照片，征集时间截至20日，作品入选的市民将免费获得2017年王城公园年票。

　　参展的摄影作品须紧扣“王城公园60年风雨历程”主题，展示王城公园的旧貌新颜及建设过程中的点滴，以光影记录王城公园旧年记忆与今日新气象。征稿结束后，主办方将组织摄影专家进行综合评选，入选作品将在王城公园明堂二楼进行集中展示。

　　您可将照片电子版或扫描版，以jpg格式发送至邮箱915246964@qq.com，文件大小须在2MB以上，每幅作品投稿时均须以“姓名+作品名称+联系方式”的方式命名。您也可以将照片原件送至王城公园正大门东侧游客服务中心，进行现场扫描，照片背后须注明姓名、作品名称及联系方式。(现场投稿时间为每天8时30分至11时30分、15时至18时)

　　征集要求

　　●原创或收集、收藏均可。收集、收藏作品投稿必须征得当事人同意。照片一旦出现版权争议，活动主办方概不负责。投稿者还应保证其所投送作品不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的合法权益。

　　●照片有较好的画质，画面比较清晰。

　　●对入选作品，主办方有权在本单位出版画册、举办展览、相关宣传中使用(包含照片中出现人物的肖像使用权)，不再支付稿酬。

　　如有疑问，请拨打咨询电话：63914976。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 乔丽娜 实习生 杨欣月）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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