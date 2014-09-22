明日中秋节，由洛阳日报报业集团主办、洛阳晚报承办的2016洛阳秋季精品房展会，将在王城公园盛大开幕，展会将持续至17日。届时，我市许多精品楼盘将亮相，还有丰富的优惠活动等您来。

本次参展楼盘有：洛阳·恒大绿洲、建业·龙城、建业·华阳峰渡、东方今典·汤街小镇、龙门一号、君河湾、洛阳碧桂园、碧桂园·天誉、碧桂园·凤凰湾、龙海林溪、凌宇犀地·犀公馆、美景嘉园、名门万象、名门·半山溪谷、西元国际、中弘中央广场、中弘府邸、中弘卓越城、方诚·棕榈泉、万众e家、城筑·伊河源、文兴水尚。

一些参展楼盘推出专项优惠活动，让您购房得实惠。部分优惠力度不妨提前透露给您：如东方今典·汤街小镇推出一次性付款优惠总房款的3%、按揭优惠2%，签订购房合同送全套苹果数码产品(价值约2.5万元)；君河湾、城筑·伊河源等楼盘将推出特价房等。

值得注意的是，明日，“晚报惠装家”家装建材节也将在本次秋季精品房展会现场与大家见面。贵景装饰、百禾装饰、君兰装饰等知名家装公司，米素壁纸、兔宝宝衣柜、美迪地坪、大自然木门、芝华仕沙发、睿祺门业、佳尼特净水器、居然之家等品牌家居商家及实力家居卖场将参与该活动。届时，您不仅能免费领取家装公司装修基金卡，还有不少特价家居产品等着您。

此外，本次房展会上还将有品尝月饼、抽奖赢福袋、洛阳晚报“红娘帮帮团”相亲(9月16日)等相关活动。(洛阳日报记者 赵佳)