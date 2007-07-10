因为环保治理，“约谈”这个词近期成为一个热词，也成了令不少问题企业和存在问题的主管领导头疼的事情。昨日，因环保违法违规建设项目清理不到位，伊滨区、偃师市、伊川县、瀍河区四个县(市)区的有关负责人就被约谈。

由于多方面历史原因，我市存在一些未经环评审批、环保验收但已建成或生产的环保违法违规建设项目，这些项目对我市污染防治和环境安全造成严重影响，带来诸多隐患。目前，全市共排查上报环保违法违规建设项目3381个，其中关停类项目153个，完善类项目896个，整改类项目2332个。截至9月11日，全市3381个环保违法违规建设项目，已完成整改项目841个，占总数的24.87%。其中，偃师市、伊川县、伊滨区、瀍河区清理整改工作进展较慢。

会议要求，各县(市)区要严格按照时间节点完成整改任务。关闭类项目要于9月30日前全部关闭到位；在建的整改类项目和完善类项目要于9月30日前全部完善手续；在9月30日前，各县(市)区完成本辖区清理整改项目总数的50%以上。市环保委员会将对进展缓慢、工作不力的单位，采取通报批评、表态发言和约谈等措施；对未按要求和时间节点完成清理整改任务的地方，追究相关责任人责任。（洛阳晚报记者 连漪）