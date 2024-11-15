了不起！洛阳姑娘勇夺东亚空手道锦标赛冠军

洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，在不久前结束的第12届东亚空手道锦标赛上，身披国家队战袍的洛阳姑娘贾一琳发挥神勇，夺得U21女子61公斤以下级比赛金牌，向世界展示中国空手道选手的风采。

洛报融媒记者从洛阳市青训中心获悉，在不久前结束的第12届东亚空手道锦标赛上，身披国家队战袍的洛阳姑娘贾一琳发挥神勇，夺得U21女子61公斤以下级比赛金牌，向世界展示中国空手道选手的风采。

贾一琳今年20岁，家在洛阳市西工区，从小学二年级开始学习武术套路，曾代表洛阳获得省运会武术套路项目银牌。2017年，通过跨项选材，贾一琳从武术套路项目转到空手道项目，师从王海防。因训练刻苦，上进心强，表现优异，王海防在2018年把贾一琳输送到河南空手道队接受系统训练。

进入省队的7年来，贾一琳多次代表洛阳在省级大赛上争金夺银。2019年至今，她还频频亮相全国大赛舞台，夺得全国青年冠军赛金牌、全国空手道公开赛金牌以及两枚全国空手道锦标赛铜牌。今年3月，2025年全国空手道锦标赛在山东淄博举行，代表河南队参赛的贾一琳过关斩将，勇夺女子61公斤以下级金牌，登上全国锦标赛的最高领奖台。

第12届东亚空手道锦标赛于4月12日至13日在河南省漯河市体育馆举行，吸引了中国、日本、韩国、朝鲜等7个国家和地区的275名顶尖选手参赛。

在备受瞩目的U21女子61公斤以下级比赛中，我市运动员国家队新星贾一琳表现尤为亮眼。首轮比赛中，贾一琳迎战中国澳门选手，以7:0的压倒性优势轻松晋级决赛。在冠军争夺战中，面对中华台北选手的强力挑战，贾一琳沉着应战，在激烈的攻防转换中把握时机，最终以2:1的比分力克对手，成功站上最高领奖台。

“这枚金牌是对我的肯定，将鞭策我戒骄戒躁，持之以恒。”贾一琳说，她将以前辈们为榜样，更加刻苦专注，不断提高竞技水平，期待亮相在世界大赛舞台，为国争光，为家乡添彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘涛 涂晓洛 文/图）