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洛阳师范学院文化遗产数字化保护成果展在京开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 08:15
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　　3月31日，“又见神都，文明新生——洛阳师范学院文化遗产数字化保护成果展”在北京觹堂当代艺术馆开幕。

　　本次展览由洛阳师范学院信息技术学院和北京觹堂当代艺术馆联合主办，以“青铜二进制”“釉色方程式”“牡丹算法”3个单元为脉络，呈现文明数字化保护成果。

　　“青铜二进制”单元以妇好鸮尊、毛公鼎等重器的数字化采集与制作为切入点，展示了铸造的逆向分析及失蜡法的精密复刻工艺，其中青铜器表面纹饰的AI补全算法误差严格控制在0.1毫米以内。“釉色方程式”单元通过高精度光谱扫描，再现了唐代三彩制作过程中的科学规律。“牡丹算法”单元则构建了从古代纹样到现代文创的纹样转化体系，基于深度学习解构的多种牡丹纹样范式，既可追溯武周时期佛教纹样的美学源流，又能生成符合当代审美的数字艺术衍生品。

　　洛阳师范学院信息技术学院河南省文化遗产智能信息处理重点实验室团队以院长张永新为学术技术带头人，聚焦文化遗产数字化保护核心技术攻关，承接国家文物局的相关重点项目，并完成了河南多处文物的数字建档工作，为“数字中国”战略在文化遗产领域的实践提供了具有中原特色的解决方案。

　　展览将持续至5月20日，还特别设置了文物数字化元素提取文创展示区。(洛报融媒·洛阳网记者 宋扬 通讯员 王蒙)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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