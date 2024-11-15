“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛启动

日前，“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛在魏坡·新序启动。自即日起至5月20日，我市面向广大青年征集关于洛阳的视频作品。

日前，“青年up 洛阳向前”第三届青年随手拍视频大赛在魏坡·新序启动。自即日起至5月20日，我市面向广大青年征集关于洛阳的视频作品。

此次活动为第42届中国洛阳牡丹文化节主体活动之一，旨在吸引鼓励青年用影像画面定格洛阳青春印象，用短视频讲好与洛阳的青春故事，吸引国际青年群体参与，在国际传播层面打造洛阳青年友好标签。

活动期间，青年朋友可围绕在洛阳的衣食住行、就业创业、科技创新、诗和远方等体验，以及对洛阳建设青年友好型城市的意见建议等进行视频创作，每个视频作品时长不少于7秒。参赛者可通过个人抖音账号、微博账号、B站账号等，附带话题“这个古都是年轻人的万能搭子”“青年up 洛阳向前”“青年行中原行”，并@洛阳共青团相关平台官方账号，完成作品投递；还可投稿至活动官方邮箱617564283@qq.com。各平台点赞量前50名者入围初选，届时，活动主办方将组织专业人士对入围作品进行评奖。

大赛共设置一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，最佳传播奖30名，优秀组织个人和单位若干。其中，一等奖奖品为价值1万元的钻石、二等奖奖品为华为平板电脑、三等奖奖品价值1000元。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 通讯员 耿若源)