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洛阳市市场监督管理局发布第42届中国洛阳牡丹文化节消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 16:12
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　　第42届中国洛阳牡丹文化节期间，为让广大消费者安心赏花、舒心游玩，今日，洛阳市市场监督管理局发布消费提示。

　　【购票与出行】

　　出行前建议通过景区官网或者正规平台预定、购买门票，警惕路边“黄牛票”“内部票”，避免买到假票或价格欺诈。文明赏花，不攀折花枝、不践踏草丛，爱护环境卫生和公共设施，拍照时不占道影响正常交通；驾车、骑车前往赏花，应注意不在行驶途中随意减速赏花或将头手伸出车窗拍照；优先选择公交地铁等公共交通工具。

　　【市集消费指南】

　　牡丹文化节期间，各大景区、历史文化街区(如洛邑古城、丽景门、龙门古街、天心文化产业园等)将举办丰富多彩的文化市集，售卖非遗手作、文创产品、特色小吃等。建议消费者货比三家，理性消费。

　　在购买食品类文创商品时，应注意查看产地、厂名、厂址、生产日期和保质期等；购买纪念品类商品时，应注意查看商品质量；选择拍照服务应先询问价格，确认具体服务内容再消费，尽量选择游览点内约拍平台推荐的摄影师或正规摄影机构，避免与路边个人跟拍发生纠纷难以处理；谨慎扫描不明二维码，防止个人信息泄露。

　　外出就餐时选择卫生条件好、有合法经营资格的饭店，用餐时注意是否有异物或异味，口感是否变质，了解所选菜品的详细分量、价格，结账前要注意查看消费明细，并索取发票。慎食“新、奇、特”食品。

　　【住宿与维权】

　　牡丹文化节期间房源紧张，消费者确定行程后可通过正规平台提前订购房间，通过电话向酒店确认，避免通过个人微信、非认证小程序付款。预订民宿时，注意查看平台实拍图、近期评价，警惕“虚假地址”，通过平台与房东沟通，避免脱离平台交易。到店后确认空调、热水器、Wi-Fi是否正常，床品是否清洁，发现问题立即联系前台更换或录视频留存证据。

　　洛阳市市场监管局提醒广大消费者，在出现消费纠纷时，应留存好消费凭证，可与商家进行协商，也可拨打投诉举报电话12315或通过微信小程序、支付宝小程序通过网络平台投诉举报，维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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