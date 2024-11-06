传承红色基因，赓续红色血脉。清明节前夕，洛阳市琴书学校组织全校师生前往洛阳市烈士陵园，开展“童心寄哀思 薪火传未来”清明祭英烈活动。通过庄严的祭扫仪式、深情的诗歌诵读和生动的思政课堂，全校师生共同缅怀革命先烈，汲取奋进力量。
传承红色基因，赓续红色血脉。清明节前夕，洛阳市琴书学校组织全校师生前往洛阳市烈士陵园，开展“童心寄哀思 薪火传未来”清明祭英烈活动。通过庄严的祭扫仪式、深情的诗歌诵读和生动的思政课堂，全校师生共同缅怀革命先烈，汲取奋进力量。
传承红色基因，赓续红色血脉。清明节前夕，洛阳市琴书学校组织全校师生前往洛阳市烈士陵园，开展“童心寄哀思 薪火传未来”清明祭英烈活动。通过庄严的祭扫仪式、深情的诗歌诵读和生动的思政课堂，全校师生共同缅怀革命先烈，汲取奋进力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫 摄)
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