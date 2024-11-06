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嵩县叶岭：万亩丹参为乡村产业“活血”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 08:15
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大片丹参田

　　药材好，药才好。近日，嵩县叶岭万亩丹参基地一派繁忙景象：田间，老乡们正分工协作铺设地膜、集中栽种；不远处新落成的中原药谷·叶岭丹参农事服务中心里，设备调试与设施陈列等收尾工作井然有序。

　　“乡村要发展，产业是关键。叶岭村依托丹参特色种植走出振兴路，既有先天优势，又见显著成效。”叶岭村党支部书记董广聚放下手头工作娓娓道来。

　　“豫地无闲草，嵩州多仙药”的民谚在此得到生动诠释。选择丹参种植，与嵩县独特的自然禀赋密切相关。作为全国知名的道地药材和嵩县重点培育的“六朵金花”产业之一，嵩县丹参在当地具有产销两旺的优势。四年前，董广聚带领村两委班子将致富突破口锁定在这一特色种植上。

　　“上游对接中原药谷科创园，下游对接订单协议市场，还有政策支持、资金扶持，想干不成都难！”董广聚介绍，为实现集中连片发展，叶岭村成立专业合作社，建立激励机制和利益链接机制，“借力”产业发展基金，打造高标准“千亩丹参种植基地”。

　　种植第一年，丹参的亩产量就达500公斤，亩均增收2000多元。群众尝到甜头，种植积极性进一步被激发。说到兴奋处，董广聚伸出四个手指头，“如今亩均净利润可达4000元”。

　　丹参，给叶岭开出了振兴“良方”。如何实现特色产业可持续发展？经过深入调研，董广聚的思路愈加清晰：在做强丹参种植基础上，发挥毗邻陆浑湖的文旅优势，在农文旅融合发展中延伸产业价值链。

　　说干就干！河南省首家中药材农事服务中心——中原药谷·叶岭丹参农事服务中心应运而生。该中心定位为全流程一站式服务平台，依托5G智慧农业平台，实现丹参等中药材标准化种植和全产业链发展?。

　　“中心的技术人员会定期来地里指导我们种植，还会通过GAP数智化平台实时监测丹参的生长情况。”董广聚说，以前村民种植丹参全靠经验，产量和品质都得不到保障。现在有了农事服务中心，标准化生产彻底改变了传统经验种植模式，品质与收益同步提升。

　　另一头，紧盯“文旅融合+康养+生态”乡村旅游新风口，叶岭村依托万亩丹参基地，增设丹参驿站、科普馆，开发丹参蜜、丹参茶、丹参炖鸡等特色餐饮，引进社会资本打造特色民宿……“丹参+新文旅”模式风生水起，可实现年创收超300万元。“发展势头这么猛，大伙儿干劲能不足吗？”董广聚语调昂扬。

　　从单一的丹参种植到集中连片发展，再到延伸产业链条、发展文旅产业，叶岭村正不断挖掘丹参价值，串珠成链，走出一条特色鲜明的乡村振兴之路。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王博 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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