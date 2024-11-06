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洛城三月三 伊水鳜鱼鲜（静说河洛）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.31 08:13
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　　今日是农历三月三，上巳节，一个源自河洛地区的古老节日。

　　洛阳民间流传着谚语：“农历三月三，荠菜煮鸡蛋。”墨客酒友心头萦绕着士大夫的浪漫：书圣王羲之曲水流觞。今天，我还想与您一起重温梅尧臣与鳜(音同贵)鱼的故事。故事开篇在990多年前，洛阳城南伊水畔。

　　上巳节，逢君伊水畔

　　洛阳乃天下之中，自古群星荟萃。春秋时期，孔子与老子在洛相会；盛唐时期，李白与杜甫在洛相逢；北宋，司马光与邵雍在洛携手赏花之前，欧阳修与梅尧臣便于伊水畔碰面。

　　公元1031年春天，25岁的状元郎欧阳修任西京留守推官，“三月入洛阳，春深花未残。龙门翠郁郁，伊水清潺潺”，晚开牡丹风中含笑，欧阳修满怀欣喜，脚步轻快。走到洛阳城南伊水之畔，他遇见了一生的挚友梅尧臣。

　　洛阳城南，伊水之上，古有石桥，名为午桥。唐代名相裴度曾在午桥北侧建私家园林，名为午桥庄，其地在今洛龙区潘村一带。此处风景绝胜，令人流连，原本要去拜访上司西京留守钱惟演的欧阳修，不禁驻足赏景。

　　30岁的梅尧臣时任河南主簿，恰好也在午桥。二人一见如故，没聊几句，便将对方视为知己。欧阳修欣喜不已，“逢君伊水畔，一见已开颜。不暇谒大尹，相携步香山”，上司也不去拜见了，拽着梅尧臣的袖子就往南走，“走走走，咱俩厮跟着去爬香山”。

　　欧阳修的诗是在他离开洛阳后回忆往事所写，梅尧臣则在当天就记了“日记”——《上巳日午桥石濑中得双鳜鱼》，诗曰：“修禊洛之滨，湍流得素鳞。多惭折腰吏，来作食鱼人。水发黏篙绿，溪毛映渚春。风沙暂时远，紫线忆江莼。”原来，这一天正是上巳节。

　　在洛阳，最美的时光

　　早在春秋时期，河洛地区就有上巳节修禊(音同细)的习俗。《诗经·郑风·溱洧》记录了郑国青年男女上巳节在水边游春之事，他们借修禊之机互诉心曲，表达爱情。他们之间赠送的爱情之花“芍药”，其实就是牡丹。

　　修禊又称祓(音同福)禊、祓除，据《晋书》记载，按照汉代的礼仪制度，季春三月的上巳日，官员和百姓都要到东流的河水边举行祓禊仪式，通过洗浴清洁身体以祛除旧年的污秽与灾病，祈求幸福与安宁。而自曹魏以后，这一活动改在三月三日举行。到了西晋，从朝廷公卿到普通百姓，这一天都在洛水边举行祓禊活动。

　　或因洛河边过于热闹，抑或午桥风景更好，梅尧臣来到伊水畔修禊，就这样遇见了一生的知己。午桥下，伊水冲击河石形成激流，一双鳜鱼随波至此，成了诗人的猎物。柳丝掩映，春和景明，时光宁静，多年后，回想起当年在洛阳得的这两条鳜鱼，梅尧臣难忘的不仅是鱼肉之鲜美，更是那段人生的惬意。

　　公元1032年夏天，因妻兄谢绛为河南府通判之故，梅尧臣改官河阳县主簿。河阳距洛阳不远，他常因公事来洛，借机与欧阳修等一众文士交游。1033年冬天，梅尧臣离洛赴汴应进士试，欧阳修“送君白马寺，独入东上门”。此后，梅尧臣落榜，年复一年困于州县；欧阳修则一再被贬。在洛阳的那两年，成了他们一生中最美的时光。

　　见鳜鱼，圣俞怀永叔

　　欧阳修字永叔，梅尧臣字圣俞，二人后来频频书信往来，皆以字相称。欧阳修有超过150首诗题目中含“圣俞”二字，梅尧臣写到“永叔”的诗更多，可谓宋诗中一大景观。鳜鱼也是梅尧臣诗中一个特别的关键词。

　　公元1048年夏天，梅尧臣携妻儿回到宣城老家，秋后，又应晏殊征辟赴陈州(今周口淮阳)判官任，往返汴、颍、江、淮，于长途跋涉中创作了大量行旅诗。在经过涡水入淮河口时，他遇见一名垂钓的老翁，因而获得两条鳜鱼，思绪一下子被扯回19年前，满心都是好朋友永叔的名字。

　　中年梅尧臣在《涡口得双鳜鱼怀永叔》一诗中写道：“春风午桥上，始迎欧阳公。我仆跪双鳜，言得石濑中。……于兹十九载，存没复西东。我今淮上去，沙屿逢钓翁。因之获二尾，其色与昔同……”

　　当年的细节历历在目，春风轻拂午桥，他初遇欧阳修。仆人献上双鳜鱼，称捕自石间急流……如今见到这色泽犹似当年的一双鳜鱼，对知己的怀念一发不可收。

　　近20年来，郁郁不得志，常年困于州县的穷苦，使他无比怀念当年在洛阳，轻松惬意，诗酒优游……

　　母亲去世后，梅尧臣扶柩南归。有段日子，他旅居扬州。一天，朋友送来两条鳜鱼，再次勾起他的回忆：“昔时三月在西洛，始得午桥双鳜鱼。墨藓点衣鳞细细，红盘铺藻尾舒舒。麟台老监分烹去，莲幕佳宾唱和初。今日扬州使君赠，重思二十九年馀。”两条鳜鱼，他怀念了20多年；直到人生暮年，他仍惦念着30岁那年，上巳日，洛城南，伊水畔，午桥边……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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