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聚焦汽车以旧换新！汽车置换更新补贴接续期政策明确
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 19:54
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       日前，河南省商务厅等8部门发布《2025年汽车以旧换新工作的通知》(简称《通知》)。洛报融媒记者2日从洛阳市商务局获悉，《通知》明确汽车置换更新补贴接续期政策。

　　《通知》指出，参照汽车报废更新政策衔接措施，我省对2024年7月25日至12月31日期间，仅部分取得《二手车销售统一发票》《机动车销售统一发票》《机动车登记证书》《机动车行驶证》等证明材料，并在2025年4月30日前全部取得上述证明材料的消费者，纳入2025年汽车置换更新补贴政策支持范围，并计入2025年当年享受补贴次数。消费者相应转让旧车和所购买新车的适用范围、持有时间等应符合豫商运〔2024〕34号文有关要求。

　　特别需要提醒的是，拟申请汽车置换补贴的个人消费者可通过云闪付App搜索“河南省消费品以旧换新服务平台”小程序，登录汽车置换补贴专区，向补贴受理地(即《机动车销售统一发票》上备注的县市区)进行申报，逾期未申报视为自动放弃，申报材料不齐全、申报材料不清晰的，均不受理。

　　具体提交的资料包括——

　　1.申请人身份证原件正面、反面2张照片；

　　2.所购新车《机动车销售统一发票》原件照片(第一联，须备注销售门店所属的县市区)，《机动车行驶证》原件主、副页照片，《机动车登记证书》原件(第1、2页)照片；

　　3.旧车转让《二手车销售统一发票》原件照片，转让后《机动车登记证书》原件照片(须包含该车在2025年1月8日前注册登记在本人名下信息及本次转让登记信息的全部内容,包括第1、2、3、4页等，记载的获得方式须为“购买”)，以及其他证明资料图片(非必填项，如需提供可上传)；

　　4.申请人本人名下有效商业银行在境内发行的银联借记卡(Ⅰ类银行账户)卡面照片(接收补贴资金用，确保卡片可用)；

　　5.申请人本人确保提交申请资料的手机号码可正常接收短信。

　　需要注意的是，根据政策，每位个人消费者在一个自然年度内最多可享受一次汽车置换更新补贴：购买新能源乘用车补贴最高不超过1.5万元，购买燃油车补贴最高不超过1.3万元。补贴按照“先到先得、资金用完为止”原则实施，鼓励“早置换、早申请、早补贴”。若资金提前用完则汽车置换补贴活动结束。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 实习生 张志慧 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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