踏青赏花不误春！洛阳天气晴好 最高气温将升至30℃

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温逐渐回升。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温逐渐回升。 具体预报如下： 今天夜里：多云间阴天。 3日(周四)：多云转晴天，气温9℃～24℃。 4日(周五)：阴天转晴天，西北风3～4级，气温10℃～26℃。 5日(周六)：晴天间多云，气温8℃～24℃。 6日(周日)：晴天转多云，气温9℃～28℃。 7日(周一)：多云转晴天，气温12℃～30℃。 8日(周二)：晴天到多云，气温13℃～27℃。 9日(周三)：晴天间多云，气温15℃～29℃。⑥