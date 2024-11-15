踏青赏花不误春！洛阳天气晴好 最高气温将升至30℃

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温逐渐回升。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温逐渐回升。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴天或多云天气为主，气温逐渐回升。
具体预报如下：
今天夜里：多云间阴天。
3日(周四)：多云转晴天，气温9℃～24℃。
4日(周五)：阴天转晴天，西北风3～4级，气温10℃～26℃。
5日(周六)：晴天间多云，气温8℃～24℃。
6日(周日)：晴天转多云，气温9℃～28℃。
7日(周一)：多云转晴天，气温12℃～30℃。
8日(周二)：晴天到多云，气温13℃～27℃。
9日(周三)：晴天间多云，气温15℃～29℃。⑥
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