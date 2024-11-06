“大风+回暖”天儿 注意防风防火

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。具体预报如下： 今天夜里：多云。 3月31日(周一)：多云转晴天，偏西风3级到4级，阵风6级左右，气温6℃～22℃。 4月1日(周二)：晴天到多云，偏西风3级到4级，阵风6级左右，气温8℃～24℃。 4月2日(周三)：多云到阴天，气温10℃～20℃。 4月3日(周四)：多云间晴天，气温10℃～23℃。 4月4日(周五)：多云到晴天，气温10℃～25℃。 4月5日(周六)：晴天间多云，气温11℃～27℃。 4月6日(周日)：晴天到多云，气温12℃～30℃。⑥