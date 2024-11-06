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“大风+回暖”天儿 注意防风防火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳气象 2025.03.30 18:59
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　　刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周我市以晴好天气为主，气温逐渐回升。具体预报如下：

　　今天夜里：多云。

　　3月31日(周一)：多云转晴天，偏西风3级到4级，阵风6级左右，气温6℃～22℃。

　　4月1日(周二)：晴天到多云，偏西风3级到4级，阵风6级左右，气温8℃～24℃。

　　4月2日(周三)：多云到阴天，气温10℃～20℃。

　　4月3日(周四)：多云间晴天，气温10℃～23℃。

　　4月4日(周五)：多云到晴天，气温10℃～25℃。

　　4月5日(周六)：晴天间多云，气温11℃～27℃。

　　4月6日(周日)：晴天到多云，气温12℃～30℃。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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