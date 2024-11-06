让“考古新发现”赋能新文旅

从找到极有可能是二里头都邑城墙的夯土墙基，到发现东周时期官营手工业作坊，再到秦汉时期钟虡遗址首次面世……去年，洛阳考古工作结出累累硕果。在近日揭晓的“2024年度河南省十大考古新发现”中，偃师古城村二里头文化遗址、洛阳东周王城七里河官营手工业作坊遗址、洛阳白草坡东汉陵园遗址榜上有名，洛阳上榜数量领跑全省，彰显了千年古都的文化底蕴与考古实力。

从找到极有可能是二里头都邑城墙的夯土墙基，到发现东周时期官营手工业作坊，再到秦汉时期钟虡遗址首次面世……去年，洛阳考古工作结出累累硕果。在近日揭晓的“2024年度河南省十大考古新发现”中，偃师古城村二里头文化遗址、洛阳东周王城七里河官营手工业作坊遗址、洛阳白草坡东汉陵园遗址榜上有名，洛阳上榜数量领跑全省，彰显了千年古都的文化底蕴与考古实力。

“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深，离不开考古学。”一个民族越清楚“我们是谁，我们从何来”，就越能有力把握历史规律，越能使自己行进在历史的正确方向上。一座城市文脉的赓续，同样离不开考古的支撑。细心审视此次洛阳入选的三处遗址，时间横跨夏、周、汉，内容包含城市规划、帝王陵寝和手工业体系，丰富的新发现串联起河洛文明演进的脉络、勾勒出中华文明从萌芽到鼎盛的多维图景，为我们解码文明基因提供了关键实证。

多年来，经过几代考古人扎根田野、接续探索，洛阳考古工作取得了重要成就，书写了“何以中国”的壮丽篇章。无论是一年一度的“全国十大考古新发现”“河南省十大考古新发现”，还是“全国百年百大考古发现”“新时代百项考古新发现”等，在考古领域举足轻重的榜单上，“洛阳考古”不仅“永不缺席”，而且表现亮眼，项目总数位居全省、全国前列。与此同时，我们并未止步于“发现”，而是更进一步，在保护传承和活化利用上不断探索。特别是这些年，洛阳全力打造高品质古都文化体验区，有序推进五大都城遗址博物馆群建设，率先探索大遗址保护利用3.0版，有效激活新文旅产业发展，实现了从“考古大市”到文旅强市的华丽进阶。

文物不言，自有春秋。在2025年全国两会上，政府工作报告首次提到“提升考古研究水平”。只要一如既往地把保护放在第一位，持续深化考古发掘和研究；坚持守正创新，进一步丰富文旅场景、提升消费业态，我们就能以保护传承和开发利用水平的不断提升，持续展现丰厚文化资源的历史价值、时代价值。（洛平）