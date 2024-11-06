洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

提振消费是决心也是机遇（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.20 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　中办国办印发《提振消费专项行动方案》，城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动……7大行动、5条支持政策，可以说部署很系统，信息量很大，国家层面提振消费的决心也很坚定，有效增进了预期。对地方来说，透过方案蕴含的“加减法”，也应看到发展机遇。

　　加什么、减什么？总体讲，就是增收减负、增质减压。

　　增收减负，就是增收入、减负担。提振消费，首要的是让大家能消费、敢消费、愿消费，收入多些，负担轻些。纵览《方案》，从聚焦重点领域、重点群体开展专项技能培训行动，到科学合理提高最低工资标准，再到多措并举减轻家庭生育、养育、教育、医疗、养老等多方面负担，一项项政策，含“金”量颇高。就像育儿补贴，网友评价其让孩子出生便“自带工资”。

　　增质减压，就是增品质、减压力。提振消费，既要让人有“钱”，也要使人得“闲”。一段时间来，“996”“007”的“加班文化”盛行，双休、带薪年休假等制度未能较好落实，小长假频启“调休”模式，一定程度上影响了人们的生活品质和消费情绪。《方案》直击“加班文化”痛点，专门就“保障休息休假权益”提出一揽子具体举措，加上近期部分互联网大厂和头部企业纷纷取消加班、推行双休，一揽子举措意在让“打工人”摆脱“内卷化”的忙碌，有更多时间拥抱“诗和远方”。

　　加减之间，核心还是从“人”这个源头上寻求提振消费之道。当人们有钱又有闲，必然涌入消费的浪潮。其中，文旅市场势必迎来新一波“流量”，近年在文旅上持续火热出圈的洛阳，也将随之迎来发展的新机遇。

　　要看到，通过不断打好文化、生态两张王牌，我们的汉服体验方兴未艾，成为城市引流的新名片；高端民宿蓬勃兴起，带来“宿在山水间、静享慢生活”的独特旅居体验；文商旅、农文旅融合发展下，特色商业街区各美其美，“洛YOUNG小店”潮味十足，老君山、陆浑湖乃至黄河边“治愈又出片”的新安拴马村，皆成为年轻人节假日的热门打卡地。相信，伴随国家提振消费的政策红利加速落地，有关各方持续提升洛阳文旅体验的烟火气、文化味及青年消费注重的“心价比”，我们定能乘势而上，掀起洛阳文旅消费新热潮。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室...
    再添新力量！河南邵氏针灸流派传承工作室落户市妇幼保健院
        3月18日，河南邵氏针灸流派传承工作室揭牌暨拜师仪式在洛阳市妇幼保健院通衢院区举行。
  • ·癫痫大发作急救与照护全流程指南
  • ·心脏植入支架后为啥要长期服药？
  • ·小伙狂炫自助胃险些撑爆！医生提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研重点产业及民营经济高质...
  • 新安县石井镇：黄河岸边桃花艳【...
  • 西工区一小区污水外溢！相关部门...
  • 打造“世界读懂洛阳的窗口”！洛...
  • 3月20日牡丹花情预报
  • @洛阳人：剩余暖气费怎么退？一文...
  • 田间“淘金”！孟津山药喜获丰收
  • 洛阳开展民宿行业专项整治活动
  • 焦济洛平高铁冲刺全面开工建设 ...
  • 洛龙区招聘公益性岗位人员79名
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    春风送暖梅花开

    洛城春晓

    春天百花开唯有牡丹靓

    满山坡野桃花
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605