提振消费是决心也是机遇（河洛谈）

中办国办印发《提振消费专项行动方案》，城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动……7大行动、5条支持政策，可以说部署很系统，信息量很大，国家层面提振消费的决心也很坚定，有效增进了预期。对地方来说，透过方案蕴含的“加减法”，也应看到发展机遇。

中办国办印发《提振消费专项行动方案》，城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动……7大行动、5条支持政策，可以说部署很系统，信息量很大，国家层面提振消费的决心也很坚定，有效增进了预期。对地方来说，透过方案蕴含的“加减法”，也应看到发展机遇。

加什么、减什么？总体讲，就是增收减负、增质减压。

增收减负，就是增收入、减负担。提振消费，首要的是让大家能消费、敢消费、愿消费，收入多些，负担轻些。纵览《方案》，从聚焦重点领域、重点群体开展专项技能培训行动，到科学合理提高最低工资标准，再到多措并举减轻家庭生育、养育、教育、医疗、养老等多方面负担，一项项政策，含“金”量颇高。就像育儿补贴，网友评价其让孩子出生便“自带工资”。

增质减压，就是增品质、减压力。提振消费，既要让人有“钱”，也要使人得“闲”。一段时间来，“996”“007”的“加班文化”盛行，双休、带薪年休假等制度未能较好落实，小长假频启“调休”模式，一定程度上影响了人们的生活品质和消费情绪。《方案》直击“加班文化”痛点，专门就“保障休息休假权益”提出一揽子具体举措，加上近期部分互联网大厂和头部企业纷纷取消加班、推行双休，一揽子举措意在让“打工人”摆脱“内卷化”的忙碌，有更多时间拥抱“诗和远方”。

加减之间，核心还是从“人”这个源头上寻求提振消费之道。当人们有钱又有闲，必然涌入消费的浪潮。其中，文旅市场势必迎来新一波“流量”，近年在文旅上持续火热出圈的洛阳，也将随之迎来发展的新机遇。

要看到，通过不断打好文化、生态两张王牌，我们的汉服体验方兴未艾，成为城市引流的新名片；高端民宿蓬勃兴起，带来“宿在山水间、静享慢生活”的独特旅居体验；文商旅、农文旅融合发展下，特色商业街区各美其美，“洛YOUNG小店”潮味十足，老君山、陆浑湖乃至黄河边“治愈又出片”的新安拴马村，皆成为年轻人节假日的热门打卡地。相信，伴随国家提振消费的政策红利加速落地，有关各方持续提升洛阳文旅体验的烟火气、文化味及青年消费注重的“心价比”，我们定能乘势而上，掀起洛阳文旅消费新热潮。（洛平）