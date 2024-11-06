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4月上旬成绩公布！洛阳多部门保障省考顺利进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.16 14:43
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　　3月15日、16日，河南省2025年度统一考试录用和公开遴选公务员笔试工作顺利举行。洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，洛阳考区本次承接考试人数5.5万人，考生人数创历史新高。

　　为确保考生顺利参考，洛阳市人事考试中心通过官方微信公众号和网站、新闻媒体等刊发准考证打印温馨提醒、推送洛阳考区“考点地图”“九问九答”“综合服务指南”系列服务内容。考试期间，各考点在入口处设立了志愿者服务站，为考生提供“考试政策随时答、突发事项随时办、参考证明随时印、急需物品随时拿”等服务。同时，由组织部门牵头，洛阳人社、教育、公安、卫健、城管、消防、公交等相关部门协同联动，为广大考生保驾护航，通过整治考点周边环境、保障有序停车、开通直达专线、备勤救护和消防车辆等，为考生提供暖心服务，保障考试顺利进行。

　　据悉，应试者可于2025年4月上旬登录河南人事考试网查询本人笔试成绩和报考职位名次。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 文章 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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