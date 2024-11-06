洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日启幕！荆紫仙山桃花开 春日盛宴引客来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 19:56
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　3月15日，洛阳荆紫仙山景区内桃花初绽，春意盎然——荆紫仙山第十一届桃花节盛大启动。

　　启动仪式由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，新安县人民政府、新安县文化广电和旅游局、新安县石井镇人民政府、洛阳文保集团协办，洛阳龙潭大峡谷景区、洛阳荆紫仙山景区承办。随着欢快的旋律，舞者们以轻盈灵动的舞姿，演绎出春日的蓬勃生机，为现场观众勾勒出一幅繁花似锦、春意盎然的美好画卷。

　　较往年相比，今年的桃花节增添了一些特色体验项目，引发了游客打卡热潮。登山赏花之余，游客可乘坐游船，荡舟在波光粼粼的黄河上，领略“两岸青山相对出”的诗情画意。或者驾驶酷炫的山地滑板车，穿梭于蜿蜒山路，于翠绿林间畅享速度与激情，欣赏沿途如画风景。

　　活动现场，“桃韵春风·舟行黄河”短视频大赛正式启动。网友可在抖音平台发布荆紫仙山景区相关视频作品，并加挂话题#桃韵春风舟行黄河、定位荆紫仙山景区，参与短视频大赛。大赛设置一、二、三等奖，投稿截止日期为2025年10月30日，活动期间，网友可以通过“隋唐洛阳城”“洛阳荆紫仙山景区”官方微信公众号或抖音查看大赛详情及获奖信息。获奖者将获得奖金、荣誉证书和伴手礼。

　　荆紫仙山景区位于新安县北部石井镇境内，距离5A级景区龙潭大峡谷仅有半个小时的车程，同时也是黛眉山世界地质公园的主要景区之一。景区四周群山耸峙，其主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，是大黄河旅游带上一颗闪亮的明珠。每年3月的桃花节，十里桃花，千山一粉，万人涌动，山桃之后，金刺梅、连翘花次第开放，遍坡撒金，山樱桃、野牡丹争奇斗艳，久盛不衰。金秋时节，层林尽染，漫山红遍，灿若云锦。

　　本届荆紫仙山桃花节以“桃韵春风·舟行黄河”为主题，将持续至3月31日，市民、游客可在此感受“桃花春色暖先开，明媚谁人不看来”的春日美景。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 刘青)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 相关部门回应！洛阳将暂缓九都路...
  • 定了！洛阳主城区将延长供暖至3月...
  • 最新！洛阳两级法院执行局局长或...
  • 市委召开专题会议 研究龙门石窟保...
  • 因玄武门大街施工，洛阳多条城际...
  • 洛阳多区发布中小学违规办学行为...
  • 未来几天洛阳风力增强 气温走低
  • 缴费期延长！事关洛阳灵活就业人...
  • 雕鸮夜间飞进鸽棚受伤 洛阳警民联...
  • 央媒观洛 | 中国“三蹦子”，凭啥...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    桃花开了

    五龙沟杏花盛开

    紫翅椋鸟

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605