今日启幕！荆紫仙山桃花开 春日盛宴引客来

3月15日，洛阳荆紫仙山景区内桃花初绽，春意盎然——荆紫仙山第十一届桃花节盛大启动。

3月15日，洛阳荆紫仙山景区内桃花初绽，春意盎然——荆紫仙山第十一届桃花节盛大启动。

启动仪式由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，新安县人民政府、新安县文化广电和旅游局、新安县石井镇人民政府、洛阳文保集团协办，洛阳龙潭大峡谷景区、洛阳荆紫仙山景区承办。随着欢快的旋律，舞者们以轻盈灵动的舞姿，演绎出春日的蓬勃生机，为现场观众勾勒出一幅繁花似锦、春意盎然的美好画卷。

较往年相比，今年的桃花节增添了一些特色体验项目，引发了游客打卡热潮。登山赏花之余，游客可乘坐游船，荡舟在波光粼粼的黄河上，领略“两岸青山相对出”的诗情画意。或者驾驶酷炫的山地滑板车，穿梭于蜿蜒山路，于翠绿林间畅享速度与激情，欣赏沿途如画风景。

活动现场，“桃韵春风·舟行黄河”短视频大赛正式启动。网友可在抖音平台发布荆紫仙山景区相关视频作品，并加挂话题#桃韵春风舟行黄河、定位荆紫仙山景区，参与短视频大赛。大赛设置一、二、三等奖，投稿截止日期为2025年10月30日，活动期间，网友可以通过“隋唐洛阳城”“洛阳荆紫仙山景区”官方微信公众号或抖音查看大赛详情及获奖信息。获奖者将获得奖金、荣誉证书和伴手礼。

荆紫仙山景区位于新安县北部石井镇境内，距离5A级景区龙潭大峡谷仅有半个小时的车程，同时也是黛眉山世界地质公园的主要景区之一。景区四周群山耸峙，其主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，是大黄河旅游带上一颗闪亮的明珠。每年3月的桃花节，十里桃花，千山一粉，万人涌动，山桃之后，金刺梅、连翘花次第开放，遍坡撒金，山樱桃、野牡丹争奇斗艳，久盛不衰。金秋时节，层林尽染，漫山红遍，灿若云锦。

本届荆紫仙山桃花节以“桃韵春风·舟行黄河”为主题，将持续至3月31日，市民、游客可在此感受“桃花春色暖先开，明媚谁人不看来”的春日美景。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 刘青)