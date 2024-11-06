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今后，洛阳将实行“你点我检”常态化运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 19:31
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　　今天是“3·15国际消费者权益日”。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，当日该局同步开展你点我检服务惠民生“百姓点检日”活动，今后“你点我检”将实现常态化运行。

　　11时许，洛报融媒记者在洛龙区开元大道旁一处活动现场看到，执法人员正在对消费者送检的蔬菜、肉类等开展农残、瘦肉精等项目快速检测，当场公示结果，并普及食品安全的相关知识。

　　加强食品安全监管，开展4轮食品安全“你点我检”专项抽检活动，是2025年洛阳市重点民生实事之一。今年，洛阳市市场监管局将围绕群众日常消费量大的粮、油、肉、蛋、奶、食用农产品，校园周边食品、节令食品、老年保健食品等重点品种，突出“一老一小”等重点人群，满足不同消费者需求，计划全年开展4轮共800批次专项抽检。

　　在专项抽检方式上，将采取公开征集方式，确定群众关注的食品品种、检验项目、抽样场所、抽样环节等信息，营造全社会共同关注食品安全的良好氛围，构建食品安全社会共建共治共享格局。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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