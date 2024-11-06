第12届世界冬季特奥会 洛阳小伙儿勇夺冠军

当地时间3月13日，在第12届世界冬季特奥会比赛中，洛阳市栾川县小伙儿刘子淇勇夺男子2.5公里越野滑雪项目冠军，为中国队赢得一块金牌。 当地时间3月13日，在第12届世界冬季特奥会比赛中，洛阳市栾川县小伙儿刘子淇勇夺男子2.5公里越野滑雪项目冠军，为中国队赢得一块金牌。 刘子淇今年17岁，是栾川县特殊教育学校的一名学生。越野滑雪是一项高强度运动，被称为“雪上马拉松”。选手需要跨越复杂地形，在低温中长时间连续滑行，除了比耐力，还要随时调整战术和技巧。在项目决赛中，刘子淇从众多参赛队员中脱颖而出，夺得第一名。 北京时间3月7日，刘子淇与同校另外三名学生作为中国队的参赛运动员，远赴意大利参加第12届世界冬季特奥会。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）