人人有责！洛阳市林业局倡议市民进山入林莫忘森林防火

春季仍是森林防火紧要期。随着气温回升、万物复苏，踏青春游、春耕生产等活动增加，稍有不慎，极易引发森林火灾。

春季仍是森林防火紧要期。随着气温回升、万物复苏，踏青春游、春耕生产等活动增加，稍有不慎，极易引发森林火灾。

日前，洛阳市林业局发布《春季森林防火倡议书》，呼吁全社会进山入林时，严格遵守森林防火有关规定，不携带火种，不野外用火，共同预防森林火灾，守护美好绿色家园。

春游踏青不忘森林防火

春日融融，森林以葱郁之姿迎接着人们的到访，成为放松身心、亲近自然的绝佳去处。但请务必牢记，进入林区、景区，请不要携带任何火种，杜绝吸烟、野炊、烧烤及玩火等行为。让我们将森林防火意识融入每一次出行，以实际行动保护这片绿色家园，让春游的快乐与森林的安宁相伴，共同守护这来之不易的生态美景。

春耕农事不忘森林防火

春耕不忘防火，是责任，也是对家园的守护。在田间劳作时，严格遵守用火规定，不在林边烧荒、吸烟，备好灭火工具，用火不离人。让我们携手行动，在春天播下丰收与安全的种子，让家园四季皆安。

上坟祭祀不忘森林防火

倡导用鲜花、绿植代替纸钱香烛，以鞠躬、默哀表达追思之情。上坟祭祀、寺庙道观烧纸敬香，务必选择空旷无易燃物处，准备好灭火器具，人离火灭。禁止在林区及周边燃放烟花鞭炮，别让悲剧因一时疏忽上演。让我们带着敬畏与责任祭祀，以文明之举守护绿水青山，让思念在安全与绿色中延续。

施工生产不忘森林防火

未经许可，任何单位和个人不得在林区内进行爆破、勘察、施工等可能引发森林火灾的活动。经批准的林区内施工、生产等活动，要时刻牢记森林防火责任，严格遵守防火规定，不违规使用明火作业，定期检查电气设备，及时发现和消除火灾隐患。只有把森林防火融入施工的每一个环节，才能确保林区施工安全有序，让建设与生态和谐共生，共同绘就美好未来。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）