即日起，洛阳10路公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，因玄武门大街(定鼎大道—嘉豫门大街段)道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对10路进行临时调整。
刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，因玄武门大街(定鼎大道—嘉豫门大街段)道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对10路进行临时调整。
刚刚，洛阳公交集团微博发布消息，因玄武门大街(定鼎大道—嘉豫门大街段)道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对10路进行临时调整。具体内容如下：
关于10路临时调整的通告
因玄武门大街(定鼎大道—嘉豫门大街段)道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，对10路进行临时调整。
线路从东花坛发车，沿原线行驶至玄武门大街与定鼎大道交叉口后，改走定鼎大道、唐宫中路、嘉豫门大街、玄武门大街恢复原线，调整路段去回程一致。
临时取消站位：玄武门大街嘉豫门大街口。
临时新增站位：唐宫中路宫隅路口。
温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。
2025年3月14日
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