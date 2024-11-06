洛阳12315发布预付卡消费警示

预付卡消费通常以预存金额多少给予相应折扣的销售方式，吸引和诱导消费者，但存在“充值容易退钱难”、服务承诺兑现难、关门跑路追款难等严重侵害消费者权益的情形。

预付卡消费通常以预存金额多少给予相应折扣的销售方式，吸引和诱导消费者，但存在“充值容易退钱难”、服务承诺兑现难、关门跑路追款难等严重侵害消费者权益的情形。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，提醒广大消费者,谨慎理性办理预付卡，提高风险防范意识。

选择正规商家。办理预付卡前，充分了解商家的信誉状况、经营资质、经营状况等信息。可通过网络查询、实地考察、向其他消费者咨询等方式进行了解。尽量选择规模较大、口碑较好、经营稳定的商家，避免选择一些新开张或信誉不佳的店铺办理预付卡，以防商家突然停业、倒闭或恶意卷款跑路，导致您的资金受损。

理性充值莫冲动。办理预付卡时，不要被商家宣传优惠折扣而冲动充值，应根据自己的实际需要、消费习惯、消费频率适量充值。建议先进行小额充值，观察商家的服务质量和信誉情况后，再决定是否继续充值。同时，要警惕商家以“高额返现”“折扣优惠”等为诱饵，诱导您一次性充值高额费用的行为，充值以后及时消费，避免因使用时间过长，遭遇商家因经营不善关门等不确定因素造成损失。

办卡莫忘签合同。消费者办理预付卡消费时，要和商家签订正式的书面合同，了解预付卡的使用范围、期限、功能、退款条件、违约责任等相关条款，特别要关注有关商家终止服务、转让的条款约定，不可轻信商家的广告宣传效果和口头承诺，双方约定内容均需写入合同协议的具体条款中，仔细核对合同中的各项条款，对不合理的条款内容要及时纠正。同时，留意合同落款及盖章名称，应与经营者营业执照名称一致。

密切关注发卡单位的经营状况。在预付卡使用期间，要密切关注商家的经营动态，如发现商家有停业整顿、转让、搬迁等异常情况，应及时与商家联系，要求其妥善处理预付卡内余额或未履行的服务事项。防备商家无法正常履行合同义务时，可依据相关法律法规和消费凭证，维护自己的合法权益。

保留凭证好维权。消费者在办理预付卡后，牢记索要票据，妥善留存合同、消费凭证、宣传单页等证据，一旦发生消费纠纷，与经营者协商不下，可及时拨打12345热线、12315热线等向相关行业主管部门进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)