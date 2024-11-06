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以“黄河美”擦亮“生态牌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.14 08:30
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　　推出一条精品旅游线路，制作一套黄河美景图集，制作一本黄河美食图册……近期，市人大常委会启动“天下黄河洛阳美”主题活动，致力以执法检查、视察调研、代表履职、宣传活动等为抓手，深入挖掘、展示、宣传黄河流域(洛阳段)的自然之美、人文之美、味道之美、发展之美，吸引更多游客领略黄河、寻味黄河、品味黄河，叫响“天下黄河洛阳美”品牌。

　　万里黄河洛阳蓝。作为黄河流域重要节点城市，洛阳境内黄河蜿蜒96公里，流经新安、孟津等县区的多个乡镇，流域面积12446平方公里。洛阳兼具南北气候之长，黄河与其支流编织成纵横密布的水网，河湖湿地星罗棋布。可以说，这片土地承载着辉煌灿烂的黄河文化，坐拥着得天独厚的自然生态，创造着日新月异的工业文明，是黄河流域一颗璀璨明珠。今天，围绕黄河流域的生态元素和物产资源，挖掘梳理美、统筹打造美、宣传展示美，立体呈现“天下黄河洛阳美”，大有可为。

　　比如孟津黄河湿地，飞鸟翔集、水天一色，成为许多洛阳人和游客心中的“小三亚”“小马尔代夫”；随着湿地生态持续好转，黑鹳、大鸨、青头潜鸭、中华秋沙鸭等珍稀物种更成为这里的“常客”，激活了“观鸟经济”，带动了生态旅游和民宿兴起。新安拴马村，一个毗邻黄河的小山村，因山清水秀、风景治愈而走红网络，被网友称为“洛阳最美看海的地方”，吸引不少年轻人前往拍照打卡。嵩县陆浑湖，这处被誉为“中原洱海”的水域，不仅是一方生态宝库，更成为今日洛阳发展新文旅的新流量密码……在河洛大地，黄河已然成为造福人民的幸福河。

　　黄河是自然之河，也是文明之河，它铸就了生态之美，也孕育着发展新希望。市委明确指出，推动洛阳高质量发展，重在打好科技牌、文化牌、生态牌。省委书记刘宁莅洛调研时也要求我们发挥好产业、区位、文化、生态等方面的优势。生态是加快现代化洛阳建设、提升城市核心竞争力的重要支撑。以此次“天下黄河洛阳美”主题活动为契机，加强对洛阳良好生态环境的宣传推介，做足黄河文章、打好生态王牌，持续擦亮“美丽洛阳”品牌，高品质生态环境必将转化为支撑洛阳高质量发展的持久动力。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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