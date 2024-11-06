蛇年首场雨雪即将登场！洛阳局地大雪

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，春节假日前期洛阳市气温偏低，30日夜里至31日有一次降雪天气，假日后期天气转晴。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，春节假日前期洛阳市气温偏低，30日夜里至31日有一次降雪天气，假日后期天气转晴。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，春节假日前期洛阳市气温偏低，30日夜里至31日有一次降雪天气，假日后期天气转晴。 具体预报 今天夜里：阴天转小雪。 1月31日(初三)：阴天有小到中雪，南部山区局地有大雪，东北风3级左右，气温-3～1℃。 2月1日(初四)：阴天间多云，南部山区有零星小雪，气温-3～2℃。 2月2日(初五)：多云，气温-5～6℃。 2月3日(初六)：多云转晴天，西北风4级左右，气温-2～7℃。 2月4日(初七)：晴天间多云，西北风3级左右，气温-3～8℃。 2月5日(初八)：多云，气温-3～6℃。 2月6日(初九)：多云到阴天，气温-3～5℃。 温馨提示： 雨雪天气需警惕道路结冰、积雪可能导致车辆失控，需做到“降速、控距、亮尾”6字要诀，减少变道超车，防止交通意外。遇到紧急情况，避免急踩刹车和急打方向，防止车辆侧滑侧翻。 道路千万条，平安第一条！出行前需多关注预警预报信息。同时需防范雨雪、道路结冰、大风、低温对交通运输、能源保供、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）