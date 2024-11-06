洛阳市洛邑古城新春上演沉浸式“绣球招亲”

“今日小女择婿，列位才俊莫要谦让！”1月30日(正月初二)下午，位于洛阳市老城区的洛邑古城景区内张灯结彩、喜气洋洋，一场别开生面的沉浸式"绣楼招亲"民俗活动在古色古香的建筑群中热闹开演。

“今日小女择婿，列位才俊莫要谦让！”1月30日(正月初二)下午，位于洛阳市老城区的洛邑古城景区内张灯结彩、喜气洋洋，一场别开生面的沉浸式"绣楼招亲"民俗活动在古色古香的建筑群中热闹开演。

现场，阁楼挂满绣球，雕花轩窗轻启，"员外千金"在丫鬟搀扶下款款现身，鬓边珠翠轻摇，手中团扇半掩，引得楼下游客纷纷驻足。随着铜锣三响，新娘将缀着流苏的锦绣球凌空抛出，绣球招亲进入高潮。

接到绣球的游客不仅可以上台互动，与员外展开妙趣横生的“翁婿对话”，还有机会身着传统婚服，与“员外千金”进行一场特别的婚礼巡游，体验感十足。

“活动通过场景还原、角色扮演和即兴互动，不仅能为游客带来耳目一新的文化体验，还让传统文化焕发了新的时代魅力。”洛邑古城相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 石智卫）