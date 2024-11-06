河南炼化：站好新春第一班岗

1月29日大年初一，中石化(河南)炼油化工有限公司的生产一线，一切都如往常一般。

1月29日大年初一，中石化(河南)炼油化工有限公司的生产一线，一切都如往常一般。

“这可是新春第一班岗，咱们通关了。“催化二班班长王兴智打趣地和同事说道。

作为一名奋斗在炼化一线的工作人员，对他而言，工作33年来，在除夕夜“守岗"已是寻常。而刚刚过去的除夕夜，让王兴智这个夜班多出一丝不寻常的意味。

28日19时，在完成交接班后，王兴智和同事们迅速进入工作状态。

移动鼠标翻动查看工艺指标和流程，到现场查看设备运行工况……自接班后，王兴智一直在忙碌着，从指标数据到工艺流程，从设备运行到防冻防凝，每一个环节他都走到、看到、查到。“现在汽油市场好，保证催化装置高负荷平稳运行是我们的本职，所以要站好春节这班岗，以安全迎接这新的一年。“简单的言语，透着坚定的担当。

当日19时30分，某个粉尘检测仪表显示失灵，参数直线上升。事关环保大事，王兴智立即联系维保人员到现场查看处理，同时紧盯其他相关参数，直到20时30分，仪表显示正常，他悬着的心才踏实下来。“

到了深夜，在检查一线，他又和刚入职的青年工人们开始了别开生面的现场培育。大家不惧寒冷，来到装置现场，针对工作流程中的重点进行针对性学习。深夜的风从炼塔呼啸吹过，很有威力，而认真查看流程的他们却笑意浓浓，心生温暖。

凌晨两点，室外气温已低至零下7度。王兴智再次到装置处确认各防冻防凝点，在发现有条水管线冻凝后，他依托丰富的基层生产经验，连忙对管线进行加热，又将一次生产隐患消除于无形。

不知不觉，一夜过去了。

透过清晨阳光，王兴智看着正在安稳运行的装置，长舒了一口气，不由嘴角上扬。又一次在岗位度过除夕，又一次在岗位上迎来新春第一缕阳光。

新的一年，在王兴智和同事们的努力下，今年年初启动运营的河南炼化还将持续推进百万吨乙烯及下游相关配套项目，加快形成“航煤生产储备基地+茂金属聚烯烃生产基地”产业格局，全力打造产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要高端石化产业基地。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 饶燕 文/图）