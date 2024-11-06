免费赏花灯！“大运河新春游园会”大幕拉开

记者从洛阳文旅集团获悉，隋唐大运河国家文化公园“千年等一回游园来相会——大运河新春游园会”已经启动：正月初一至正月十七(1月29日至2月14日)，游客可免费观赏花灯。

记者从洛阳文旅集团获悉，隋唐大运河国家文化公园“千年等一回游园来相会——大运河新春游园会”已经启动：正月初一至正月十七(1月29日至2月14日)，游客可免费观赏花灯。 记者从洛阳文旅集团获悉，隋唐大运河国家文化公园“千年等一回游园来相会——大运河新春游园会”已经启动：正月初一至正月十七(1月29日至2月14日)，游客可免费观赏花灯。 洛阳是隋唐大运河的中心和枢纽城市。隋唐大运河国家文化公园是展示隋唐大运河厚重历史、彰显洛阳城市品位的文化名片。 近年来，隋唐大运河国家文化公园不断“上新”，2025年春节也不例外。 1月29日(初一)至2月14日(十七)，隋唐大运河国家文化公园“千年等一回游园来相会——大运河新春游园会”与游客见面。 游园会期间，唱大戏、猜灯谜、国风研学运河小课堂、舞狮表演、无人机表演、传统社火等活动陆续举行。春节“气氛组”——各式各样的彩灯将同步上线，游园氛围感直接拉满。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 赵云 文/图）