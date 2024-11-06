旅客遗失现金、黄金 洛阳铁路民警积极“寻宝”

10000元现金、2700元现金、价值9000元的黄金项链……春运路上，一些旅客出行携带现金及贵重物品，洛阳铁路公安处民警根据接到的旅客求助，积极开启“寻宝”模式。

27日17时许，旅客李先生神色慌张地找到执勤民警求助，他在洛阳龙门站候车时，不慎丢失了装有10000元现金的纸袋，希望民警帮忙找回。

由于火车站人员密集、流动性大，给寻找工作带来了较大困难。洛阳龙门站派出所民警首先安抚李先生的情绪，详细询问其行动轨迹和丢失纸袋的时间、地点，随后调取了相关区域的视频监控。民警经过仔细查看发现，李先生的纸袋在通过安检仪时不慎掉落，被路过的清洁工当成垃圾扫走。

随后，民警伊阳、李帅立即联系了车站的清洁工，得知垃圾已被运往车站的垃圾回收站。民警们不顾垃圾箱内的异味，经过十几分钟的努力，终于在垃圾堆里找到了李先生丢失的纸袋，里面的万元现金分文未少。

拿到失而复得的现金，李先生对民警连连道谢，安心踏上了回家的旅程。

此外，旅客殷女士报警称，她乘坐K4582次列车在洛阳站下车时，由于着急换乘，不慎将随身携带的黑色双肩包遗忘在列车上，包内有2700元现金和一条价值9000元的黄金项链。

铁路民警了解情况后，迅速与列车长取得联系，询问在退乘清理中是否发现旅客的遗失物品。经列车长反馈，当时未发现遗失物品。随后，民警与列车长约定再次对列车进行检查，对殷女士车票对应的车厢进行了全面查找，最终在其座位下面的角落处找到黑色双肩包。经现场清点，包内的现金和黄金项链完好无损。

洛阳铁路民警提醒，春运期间，车站客流量大，行李物品遗失的情况常有出现。春运出行，旅客要预留充足的进站候车时间，避免因着急乘车遗忘随身物品，同时注意看管自己的随身物品，切勿随意放置，以免造成不必要的损失。

在火车上遗失了行李物品怎么办？最快的方法就是登录铁路12306网站或者手机App进行操作。以铁路12306App为例，找到右下角【我的】，点击“温馨服务”中的“遗失物品”，按要求填写相关信息即可。也可以拨打12306铁路客服电话，准确提供车次、地点、物品、联系人等信息，铁路部门将全力帮您查找，并及时告知查找情况。还可以到火车站遗失物品招领处和车站服务台，向铁路工作人员寻求帮助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 马勇 文/图）