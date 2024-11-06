洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

旅客遗失现金、黄金 洛阳铁路民警积极“寻宝”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.30 13:09
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10000元现金、2700元现金、价值9000元的黄金项链……春运路上，一些旅客出行携带现金及贵重物品，洛阳铁路公安处民警根据接到的旅客求助，积极开启“寻宝”模式。

　　27日17时许，旅客李先生神色慌张地找到执勤民警求助，他在洛阳龙门站候车时，不慎丢失了装有10000元现金的纸袋，希望民警帮忙找回。

　　由于火车站人员密集、流动性大，给寻找工作带来了较大困难。洛阳龙门站派出所民警首先安抚李先生的情绪，详细询问其行动轨迹和丢失纸袋的时间、地点，随后调取了相关区域的视频监控。民警经过仔细查看发现，李先生的纸袋在通过安检仪时不慎掉落，被路过的清洁工当成垃圾扫走。

　　随后，民警伊阳、李帅立即联系了车站的清洁工，得知垃圾已被运往车站的垃圾回收站。民警们不顾垃圾箱内的异味，经过十几分钟的努力，终于在垃圾堆里找到了李先生丢失的纸袋，里面的万元现金分文未少。

　　拿到失而复得的现金，李先生对民警连连道谢，安心踏上了回家的旅程。

　　此外，旅客殷女士报警称，她乘坐K4582次列车在洛阳站下车时，由于着急换乘，不慎将随身携带的黑色双肩包遗忘在列车上，包内有2700元现金和一条价值9000元的黄金项链。

　　铁路民警了解情况后，迅速与列车长取得联系，询问在退乘清理中是否发现旅客的遗失物品。经列车长反馈，当时未发现遗失物品。随后，民警与列车长约定再次对列车进行检查，对殷女士车票对应的车厢进行了全面查找，最终在其座位下面的角落处找到黑色双肩包。经现场清点，包内的现金和黄金项链完好无损。

　　洛阳铁路民警提醒，春运期间，车站客流量大，行李物品遗失的情况常有出现。春运出行，旅客要预留充足的进站候车时间，避免因着急乘车遗忘随身物品，同时注意看管自己的随身物品，切勿随意放置，以免造成不必要的损失。

　　在火车上遗失了行李物品怎么办？最快的方法就是登录铁路12306网站或者手机App进行操作。以铁路12306App为例，找到右下角【我的】，点击“温馨服务”中的“遗失物品”，按要求填写相关信息即可。也可以拨打12306铁路客服电话，准确提供车次、地点、物品、联系人等信息，铁路部门将全力帮您查找，并及时告知查找情况。还可以到火车站遗失物品招领处和车站服务台，向铁路工作人员寻求帮助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 马勇 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告
  • 大年初二、初三有雪！洛阳春节假...
  • @所有人：多项精彩活动邀您宫里过...
  • 今年春节假期，龙门石窟恢复开放...
  • 新春焰火晚会期间 洛阳将临时增加...
  • 洛阳发布2025年营造良好消费环境5...
  • “社区托尼”坚持每月义务理发 为...
  • 打卡走起！“洛YOUNG小店”首批入...
  • 【洛阳·早安】冬日暖阳万物藏 岁...
  • 奋战开门红！中色科技重工装备“...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    蛇年吉祥

    傲雪腊梅香雪海

    洛阳天街过大年

    走在老城的石板路
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605