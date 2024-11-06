正月初一到初六 洛阳城市阳台每天精彩不断

舞蹈、快闪、NPC互动……正月初一到初六，洛阳城市阳台围绕年味、年俗、年景、年夜等，开展精彩纷呈的“欢乐中国年”主题活动，与广大市民共同开启“潮”年之旅，共燃新春激情。
舞蹈、快闪、NPC互动……正月初一到初六，洛阳城市阳台围绕年味、年俗、年景、年夜等，开展精彩纷呈的“欢乐中国年”主题活动，与广大市民共同开启“潮”年之旅，共燃新春激情。
舞蹈、快闪、NPC互动……正月初一到初六，洛阳城市阳台围绕年味、年俗、年景、年夜等，开展精彩纷呈的“欢乐中国年”主题活动，与广大市民共同开启“潮”年之旅，共燃新春激情。
1月29日，正月初一，城市阳台游人如织。下午3时，一场精彩的《凤鸣朝阳》演出在城市阳台举行，激情唯美的舞蹈让围观群众爆发出一阵阵热烈的掌声。
除舞蹈之外，城市阳台还将举行小丑秀、五福巡游等活动。五福神仙派发红包，游客可以和NPC趣味互动，沉浸式体验传统民俗的乐趣。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 刘永喜）
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