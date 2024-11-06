礼遇优秀群体 凝聚奋进力量！洛阳这些人受邀观看新春焰火晚会

1月29日晚，“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演。当晚，洛阳科技工作者、教育工作者、文旅工作者、医务工作者、体育工作者、劳动模范，以及重点企业等代表受邀到现场共赏绚烂焰火，大家在浓浓的年味儿中看到了创新之变，感受时代之美，凝聚起奋进之力。

1月29日晚，“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演。当晚，洛阳科技工作者、教育工作者、文旅工作者、医务工作者、体育工作者、劳动模范，以及重点企业等代表受邀到现场共赏绚烂焰火，大家在浓浓的年味儿中看到了创新之变，感受时代之美，凝聚起奋进之力。

“受邀到现场观看焰火晚会，我感到十分激动，感谢市委、市政府对科技工作者的礼遇和关爱。”河南科技大学教授、河南省畜禽新发病检测与防控工程中心主任、河南省杰出青年基金获得者汪洋表示，洛阳高度重视人才工作，为科技人才营造了有利自身发展的优质环境，今后他将继续带领团队聚焦前沿技术，推动科技成果转化，为洛阳创新发展贡献更多“新”活力、“新”动能。

“有幸作为劳动模范代表到现场观看精彩的焰火晚会，我很自豪。”河南省劳动模范、中原大工匠、中国船舶河柴重工内燃机试车领域技能带头人孙延斐表示，在辞旧迎新之际能到现场观看这样一场精彩的焰火晚会，更激发了他持续钻研、努力创新的决心，今后他将立足岗位、奋发作为，以苦干、实干、持续干的劲头和状态，不断提升业务水平和综合素质，努力攻克更多技术难题。

“焰火晚会的科技范儿十足，展现了咱们古都洛阳的青春风采。”洛阳市体育总会社团管理部副部长白艳娜观看焰火晚会后欣喜不已。她说，作为体育工作者，她始终致力于运动项目的推广普及，指导体育社团科学开展群众健身活动，增强人民体质。璀璨的烟花照亮夜空，也照亮了她心中那份坚守。新的一年里，她将带着这份荣耀继续前行，让更多群众在运动中收获健康快乐，助力洛阳青年友好型城市建设。

“这是我第一次到现场观看焰火晚会，此次受邀观看让我备受鼓舞。”文旅文创工作者代表、意外博物(洛阳)文化产业发展有限公司董事长孟庐陵表示，近几年，洛阳大力发展新文旅产业，为本地文旅文创工作者提供了广阔的发展空间，大家也越来越有干劲儿。文旅发展正越来越看重创意，洛阳丰厚的历史文化资源，对文创产品开发是一个富矿，今后他将努力用创意讲好“洛阳故事”，为洛阳文旅产业发展贡献更多力量。

“焰火晚会满满都是国风元素，我作为一名语文教师感到自豪。”洛阳市职业高中教师张艳祯说，以嘉宾身份参加晚会感到非常荣幸，她将在今后的工作中更加深入挖掘传承中国传统文化，将更多洛阳厚重的历史文化带进课堂，增强孩子热爱家乡的情感，厚植爱家爱国情怀。

“绚烂的烟花如画卷般展现了洛阳欣欣向荣的发展态势，令人振奋和鼓舞。”洛阳市妇幼保健院主任医师宁飞燕说，非常感谢被给予这次近距离观看焰火晚会的机会，作为妇幼工作者，她在新的一年将继续做好妇幼保健工作，守护人民生命健康。同时，要坚决守牢母婴安全底线，为构建生育友好型社会，建设生育友好型医院积极贡献力量。

38岁的马明盼2014年返乡创业，在汝阳县打造了“甜瓜小镇”，带动当地群众创业就业。“今晚受邀来到焰火晚会现场，我感到非常荣幸，感谢市委、市政府对我们的关爱和关心。”汝阳县甜瓜小镇负责人马明盼说，今后他将继续努力，让更多村民实现家门口就业，带动乡亲们增收致富，为家乡的乡村振兴事业贡献自己的智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 戚帅华）