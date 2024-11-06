火树银花不夜天！洛阳新春焰火晚会绚丽上演

流光溢彩添锦绣，火树银花不夜天。1月29日晚，“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，以漫天绽放的华彩与绚丽，为市民和游客送上别开生面的新春祝福。

流光溢彩添锦绣，火树银花不夜天。1月29日晚，“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会在隋唐洛阳城洛南里坊区宁人坊精彩上演，以漫天绽放的华彩与绚丽，为市民和游客送上别开生面的新春祝福。

当晚20时，焰火晚会拉开帷幕，绚丽多彩的焰火划破夜空，在古都洛阳的夜空中璀璨绽放。

本次焰火晚会以“穿越盛唐洛阳年”为主题，通过无人机表演+焰火的方式呈现，分为六大篇章，依次为《序章：贺岁——五都荟洛闪耀华夏(无人机表演)》《第一篇章夏：文明肇始》《第二篇章商：甲骨华章》《第三篇章周：礼序昭宣》《第四篇章汉魏：风骨卓然》《第五篇章隋唐：盛世风华》。