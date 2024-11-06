今晚新春焰火晚会，洛阳地铁10列备用车随时待命

今晚20时至20时30分，洛阳市将在定鼎门遗址公园宁人坊举行新春焰火晚会。今晚，洛阳地铁除延长运营时间1小时，还准备10列备用车随时待命，根据客流情况临时加开列车。

今晚20时至20时30分，洛阳市将在定鼎门遗址公园宁人坊举行新春焰火晚会。今晚，洛阳地铁除延长运营时间1小时，还准备10列备用车随时待命，根据客流情况临时加开列车。

今晚22:00前，洛阳地铁行车间隔调整为6分钟，10列备用车(1号线5列、2号线5列)，将根据实时客流采取临时加开等措施。洛阳地铁2号线隋唐园站将于17:00至20:20关闭车站，期间所有列车在隋唐园站不停站通过，其他时间正常开放。

同时，对2号线文博园站、隋唐园站等容易出现大客流的车站，将安排自动售检票系统、屏梯、信号等专业技术人员及党员志愿者共200余人驻守重点区域进行保障。（洛报融媒记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）