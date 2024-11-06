洛阳警方多措并举护航市民游客安度新春佳节

1月29日，记者从洛阳市公安局获悉，春节期间，全市公安机关将坚持“群众过节 警察站岗”，多措并举做好大型活动安保、景区秩序维护、交通安全管理、社会面防控等工作，全力守护人民群众安度新春佳节。

1月29日，记者从洛阳市公安局获悉，春节期间，全市公安机关将坚持“群众过节 警察站岗”，多措并举做好大型活动安保、景区秩序维护、交通安全管理、社会面防控等工作，全力守护人民群众安度新春佳节。

据悉，洛阳警方将全面排查关键点位，会同文旅、应急、市场监管、交通运输等部门，对辖区旅游景区、网红打卡地和旅游活动涉及的场所、房屋、设施、复杂路段，以及各类交通运输工具等进行拉网式安全大检查，针对发现的问题制定整改措施，消除风险隐患，筑牢安全防线。