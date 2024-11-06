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明后两天，洛阳将有大范围降雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.29 10:43
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　　1月30日至2月1日，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，我市将再次出现大范围降雪天气过程。其中1月30日夜里至31日为主要降雪时段，全市有中到大雪、局部大到暴雪；过程累计降水量8毫米到15毫米，南部局部20毫米以上。至2月1日，过程新增积雪5厘米到10厘米，南部、西南部山区10厘米到15厘米。

　　一、天气预报

　　1月29日(初一)：晴天到多云，气温-6℃～6℃。

　　1月30日(初二)：多云转阴天，夜里转中雪，局部大到暴雪，气温-5℃～4℃。

　　1月31日(初三)：阴天有中雪，局部大到暴雪，东北风3级左右，气温-3℃～1℃。

　　2月1日(初四)：阴天，南部阴天有小雪或零星小雪，气温-3℃～1℃。

　　2月2日(初五)：阴天转多云，气温-4℃～4℃。

　　二、影响与建议

　　1.当前我市冬小麦正处于越冬期，此次雨雪寒潮天气过程利于土壤增墒蓄墒，抑制小麦旺长，增强抗冻能力，对小麦安全越冬总体有利。

　　2.此次过程可以有效降低森林火险等级，改善空气质量。

　　3.恰逢春节假期，且降雪量较大区域与前期雨雪过程重合，交通安全风险加大，建议加强安全管理工作。

　　4.需防范雨雪、道路结冰、大风、低温对交通运输、能源保供、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。因预报时效较长，存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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