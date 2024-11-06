提醒！洛阳博物馆大年初一至初三预约已满

大年初一、大年初二、大年初三(1月29日、1月30日、1月31日)门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。

大年初一、大年初二、大年初三(1月29日、1月30日、1月31日)门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。 “洛阳博物馆”微信公众号刚刚发布消息称，大年初一、大年初二、大年初三(1月29日、1月30日、1月31日)门票预约已满 洛阳博物馆关于大年初一、大年初二、大年初三(1月29日、1月30日、1月31日)预约已满的提示 尊敬的游客 大家好： 大年初一、大年初二、大年初三(1月29日、1月30日、1月31日)门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。 尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。 给您造成不便敬请谅解! 洛阳博物馆

2025年1月29日 ⑥