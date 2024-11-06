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晴暖持续，最高气温16℃！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 21:36
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　　午间温暖的阳光令人身心舒畅。

　　河南省气象台预计，本周末多地最高气温持续上升。不过，在冬春转换的天气舞台上，冷空气仍然频刷“存在感”。

　　受弱冷空气影响，明天河南省中西部西北风4级左右，阵风6级左右。16日，全省偏北风3级到4级，阵风5级到6级，户外活动时需注意防风。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，预计未来一周前期洛阳市以晴好天气为主，气温回升；周后期多短波槽活动，云系较多，气温有所下降。

　　具体天气预报

　　今天夜里：多云转晴天。

　　15日(周六)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温1℃～16℃。

　　16日(周日)：晴天到多云，偏西风转东北风3级左右，气温1℃～15℃。

　　17日(周一)：多云到晴天，气温0℃～12℃。

　　18日(周二)：晴天转多云，气温0℃～13℃。

　　19日(周三)：多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温1℃～8℃。

　　20日(周四)：阴天间多云，气温1℃～9℃。

　　21日(周五)：阴天转多云，气温0℃～7℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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