晴暖持续，最高气温16℃！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，预计未来一周前期洛阳市以晴好天气为主，气温回升；周后期多短波槽活动，云系较多，气温有所下降。 午间温暖的阳光令人身心舒畅。 河南省气象台预计，本周末多地最高气温持续上升。不过，在冬春转换的天气舞台上，冷空气仍然频刷“存在感”。 受弱冷空气影响，明天河南省中西部西北风4级左右，阵风6级左右。16日，全省偏北风3级到4级，阵风5级到6级，户外活动时需注意防风。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，预计未来一周前期洛阳市以晴好天气为主，气温回升；周后期多短波槽活动，云系较多，气温有所下降。 具体天气预报 今天夜里：多云转晴天。 15日(周六)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温1℃～16℃。 16日(周日)：晴天到多云，偏西风转东北风3级左右，气温1℃～15℃。 17日(周一)：多云到晴天，气温0℃～12℃。 18日(周二)：晴天转多云，气温0℃～13℃。 19日(周三)：多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温1℃～8℃。 20日(周四)：阴天间多云，气温1℃～9℃。 21日(周五)：阴天转多云，气温0℃～7℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)