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中国一拖特专车分公司：开足产能拼抢“开门红” 扩大优势竞跑“新能源”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 08:40
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工人正在调试刚下线的新能源叉车

　　“人勤春来早！目前生产线产能全开，全力冲刺首季度‘开门红’。”日前，位于洛龙区的中国一拖集团有限公司特专车分公司正全力以赴忙生产，该公司总经理孔孟田自信满满地说。

　　走进企业生产车间，数控设备高速运转，生产线末端，一台台电动叉车陆续下线。“眼下，我们正赶制一批锂电叉车，生产线满负荷运转，一季度‘开门红’稳了。”孔孟田说。

　　作为机械化装卸、堆垛的高效装备，新能源叉车应用场景广泛，市场需求量大。近年，中国一拖特专车分公司抢抓新能源产业风口，乘势而上做大做强新能源叉车业务。

　　“经过持续攻关，我们研发出‘锂电池+交流电机+专用变速箱’的智能新能源锂电叉车，让‘东方红’新能源叉车迭代更新、弯道超车。”孔孟田介绍，得益于多项优势叠加，2024年，产品销量持续走高，营业收入同比增长15%，利润同比增长8%。目前，生产计划已经排到第二季度。

即将交付的“东方红”洗扫车

　　智能化是新能源汽车的核心竞争力。围绕“车辆产品全面升级新能源”目标，中国一拖特专车分公司全面加强技术改造，先后研制生产洗扫车、多功能抑尘车、垃圾转运车等纯电动环卫车系列产品，以及纯电动工程车、纯电动物流车等，产品供不应求。

　　“春节假期前夕，我们加班加点，高标准交付了83台‘东方红’洗扫车和新能源垃圾转运车。”孔孟田说，近期企业还将陆续交付一批18吨洗扫车、防爆叉车、无轨胶轮车等产品，客户遍布省内外数十个城市。

　　不止于此。每年前两个季度是中国一拖拖拉机生产旺季，也是中国一拖特专车分公司大、中轮拖零部件配套供货高峰期。企业将保持数月满负荷生产状态，助力完成全年生产经营目标任务。

　　“新年伊始抓管理、优服务、搞研发，全方位多角度调动各部门创新积极性，在节能提质中不断优化产品，为企业增添强劲动力。”孔孟田表示，今年企业还将在多个细分市场全面发力，持续扩大新能源汽车赛道优势，为实现“双碳”目标贡献“中国一拖”力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪虹 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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