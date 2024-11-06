洛阳节后家政市场升温明显 一老一小照顾成刚需

昨日上午，洛阳丽媛家政服务公司负责人张丽娟拿着手机忙个不停，打电话、发信息。张丽娟说，随着年后上班族陆续返岗，她们这种繁忙的状态已经持续了多日。

家政培训提升从业人员技能水平

“洛龙区和苑小区，下午半天，接学生放学、打扫卫生、做晚饭……”“西苑公园附近，为八旬可自理老人做饭、打扫卫生……”昨日上午，洛阳丽媛家政服务公司负责人张丽娟拿着手机忙个不停，打电话、发信息。张丽娟说，随着年后上班族陆续返岗，她们这种繁忙的状态已经持续了多日。

当天，记者走进位于涧西区的这家公司时，几名从宜阳县赶来的女性正在填写登记信息。一旁的家政培训教室内，该公司正在进行2025年首期公益家政技能培训。

张丽娟说，节前保洁服务需求量大，节后她们接到的订单大都是找保姆、月嫂、老年护理员的，需求量比节前明显增多，“平均每天接到二三十个订单，每天都在忙于为各种客户匹配家政服务员”。

针对春节后需求旺盛情况，张丽娟解释，春节前，有的家庭由于放寒假不再用保姆，有的老人由于子女返乡过年辞了保姆，有的保姆需要更换雇主，种种原因导致春节后家政市场需求集中释放。

“我们常说‘不出十五都是年’，住家保姆大都正月十五后才出来找工作。新手还要经过培训、考核等，不能立即上岗，所以目前订单多、家政服务员少。”张丽娟说。

受供需关系影响，节后家政服务价格也出现小幅上涨。以育儿嫂为例，目前市场价格较节前已经上涨了300元至500元。

“即便这样，也很难找到合适的育儿嫂。”张丽娟介绍，在洛阳，家政市场上从业者大多是60后、70后，不少客户希望找到在身体、文化程度等方面表现更好的50岁以下从业者，这就造成了供需关系的不匹配。如果再加上文化素质高、能辅导孩子作业等要求，即便待遇提高，也很难找到胜任者。

洛报融媒记者走访了解到，为满足市场需求，目前我市多个家政公司采取积极措施，鼓励家政服务员尽早返岗。同时，积极参加我市“春风行动”招聘会，广泛吸收务工人员进行老年护理、育儿、保洁收纳等方面的培训，为市场补充更多高素质家政从业者。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）